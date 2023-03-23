***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2023 16:41
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AZTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127390
BIST
17:165.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,38
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1619,0446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1620,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0958
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:161.212,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,20
|Açılış
|: 1.212,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DURDO
|52,80
|24.425.120
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|97.876.858
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.233.657
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.725.759
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|17.293.074
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.501.957
|% -9,87
|
|EMKEL
|11,66
|67.485.985
|% -8,62
|
|PKENT
|126,80
|222.666.557
|% -8,25
|
|GEREL
|13,29
|186.402.673
|% -7,64
|
|ASTOR
|61,25
|5.567.798.698
|% 1,24
|
|EREGL
|37,14
|4.940.962.788
|% 0,11
|
|OYAKC
|40,90
|4.769.856.590
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,90
|3.005.252.856
|% 1,89
|
|KOZAL
|20,80
|2.443.562.022
|% 3,28
|
|EKGYO
|6,96
|1.446.383.513
|% 3,57
|
|KRDMD
|19,90
|3.005.252.856
|% 1,89
|
|EREGL
|37,14
|4.940.962.788
|% 0,11
|
|ISCTR
|13,67
|1.660.909.283
|% -0,22
|
|KOZAL
|20,80
|2.443.562.022
|% 3,28
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0410
|19,0446
|% 0,03
|
|Euro
|20,7616
|20,7700
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,3579
|23,4750
|% 0,30
|
|Frank
|20,7205
|20,8453
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0534
|5,0787
|% -0,02
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|8,79
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.195
|8.282
|22,00
|
|Yarım
|4.017
|4.053
|11,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.026
|5,00
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
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17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, AKSEN, ARCLK
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17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 0.28 ) 4, 517
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17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, IDEAS, ALKA, YAPRK, MMCAS, DURDO, ONCSM, INVES, AKFYE, SMART
-
17:29
GESAN, HTTBT, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
GEREL, IMASM, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında