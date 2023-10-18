***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2023 10:01
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207376
BIST
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12:167.977
En Düşük
|Değişim
|: -1,70%
|| -137,80
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.934
En Yüksek
8.015
12:1628,0117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0774
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:1629,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0867
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
12:161.746,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 17,65
|Açılış
|: 1.746,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:16
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|170.256.065
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|74.138.272
|% 9,97
|
|MEKAG
|40,22
|2.776.869
|% 9,95
|
|DITAS
|20,60
|15.152.522
|% -47,15
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|KTLEV
|39,68
|121.910.755
|% -5,79
|
|BRSAN
|927,60
|2.431.114.022
|% -5,68
|
|THYAO
|219,90
|2.500.324.494
|% -2,31
|
|BRSAN
|927,60
|2.431.114.022
|% -5,68
|
|TUPRS
|140,40
|1.657.877.091
|% -2,77
|
|ENJSA
|55,15
|1.239.384.212
|% -0,27
|
|ASELS
|40,96
|1.116.855.358
|% 0,10
|
|ZOREN
|6,09
|817.061.728
|% -2,72
|
|EKGYO
|7,45
|626.049.611
|% -2,36
|
|IHLAS
|1,13
|86.999.427
|% -2,59
|
|KATMR
|2,75
|207.627.392
|% -1,79
|
|GSRAY
|8,55
|519.861.226
|% 0,94
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0060
|28,0117
|% 0,28
|
|Euro
|29,6519
|29,6676
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,0738
|34,2447
|% 0,35
|
|Frank
|31,0331
|31,2200
|% 0,34
|
|Riyal
|7,4441
|7,4814
|% 0,18
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.747
|17,94
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.790
|11.869
|98,00
|
|Yarım
|5.913
|5.957
|49,00
|
|Çeyrek
|2.948
|2.979
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,88
|0,37
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|2,16
|