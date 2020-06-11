***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.06.2020 18:01
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.06.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak seçilen "Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 640766 ticaret sicil no ile kayıtlı, 0645033418600011 Mersis numaralı ve 6450334186 vergi numaralı Maslak Mahallesi Sümer Sokak N412 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 1 RED ve 20.499.807,97 KABUL oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850727
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
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110.158
En Düşük
108.745
18:056,8437
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|Önceki Kapanış
|: 6,8110
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En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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383,40
En Düşük
376,50
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|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6122
|8,6553
|% 0,05
|
|Frank
|7,2667
|7,3105
|% 1,66
|
|Riyal
|1,8183
|1,8274
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-5,27
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.497
|14,20
|
|Tam
|2.543
|2.565
|14,70
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|9,10
|
|Çeyrek
|620
|627
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|-0,33
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|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,02
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|B. Petrol
|38,68
|38,68
|-3,05
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