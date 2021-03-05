***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.03.2021 11:02
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Çamlıca Köşkü, Arnavutköy Mahallesi, Tekkeci Sokak, N3-5/1 34345 Arnavutköy Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ‘nin (Member Firm of Reanda International) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmasına ve Genel Kurulun onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilân ettirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915345
BIST
12:221.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.534
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|Önceki Kapanış
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12:227,5314
En Yüksek
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|: 0,27%
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:19
|CLEBI
|226,00
|99.357.692
|% 9,71
|
|BJKAS
|4,47
|221.363.899
|% 7,45
|
|AYEN
|9,15
|46.826.376
|% 5,05
|
|AYGAZ
|16,70
|51.092.433
|% 4,77
|
|DOGUB
|5,73
|25.325.450
|% 4,56
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,08
|16.368.119
|% -9,81
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|30,96
|147.429.729
|% -8,73
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|GARAN
|9,24
|621.591.144
|% -1,70
|
|THYAO
|14,66
|562.130.920
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|INDES
|31,86
|505.165.784
|% 4,53
|
|PETKM
|5,95
|1.230.239.253
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,39
|257.072.516
|% -1,65
|
|ODAS
|3,91
|389.323.013
|% 1,03
|
|TSKB
|1,75
|160.043.217
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,29
|560.271.881
|% -0,95
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5276
|7,5322
|% 0,28
|
|Euro
|8,9802
|8,9857
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,3642
|10,4162
|% -0,39
|
|Frank
|8,0539
|8,1024
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9973
|2,0074
|% 0,02
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,17
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.705
|2.775
|-4,68
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-2,27
|
|Çeyrek
|656
|671
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
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|B. Petrol
|67,85
|67,85
|1,11
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