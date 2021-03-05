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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.03.2021 11:02



***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Çamlıca Köşkü, Arnavutköy Mahallesi, Tekkeci Sokak, N3-5/1 34345 Arnavutköy Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş ‘nin (Member Firm of Reanda International) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmasına ve Genel Kurulun onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilân ettirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915345


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