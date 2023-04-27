***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar53.Olağan Genel Kurul toplantısı 6.nolu gündem maddesi ile esas sözleşme tadili aşağıdaki şeilde kabul edilmiştir.irket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14.maddesinin tadili Yönetim Kurulunun 27.02.2023 tarihli, 482 sayılı kararı ile önerilmiştir. Önerilen tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih, 34415 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih, 83717217 sayılı yazıları ile uygun görülerek onay alınmıştır. Esas sözleşme tadil metinleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ünal tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. EK'te yer alan tadil tasarısı oylamaya sunuldu ve 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141864BIST