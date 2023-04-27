***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.04.2023 17:05
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
53.Olağan Genel Kurul toplantısı 6.nolu gündem maddesi ile esas sözleşme tadili aşağıdaki şeilde kabul edilmiştir.
irket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14.maddesinin tadili Yönetim Kurulunun 27.02.2023 tarihli, 482 sayılı kararı ile önerilmiştir. Önerilen tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih, 34415 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih, 83717217 sayılı yazıları ile uygun görülerek onay alınmıştır. Esas sözleşme tadil metinleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ünal tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. EK'te yer alan tadil tasarısı oylamaya sunuldu ve 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141864
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
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4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0298
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0090
|Açılış
|: 22,2600
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|Önceki Kapanış
|: 22,4900
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21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.238,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,36
|Açılış
|: 1.238,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4321
|19,4406
|% 0,16
|
|Euro
|21,4261
|21,4564
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,1666
|24,2878
|% 0,09
|
|Frank
|21,6055
|21,7356
|% -0,45
|
|Riyal
|5,1646
|5,1905
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-7,48
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.067
|9.263
|-39,00
|
|Yarım
|4.425
|4.529
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,55
|0,01
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|B. Petrol
|78,16
|78,16
|0,44
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