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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme

05.01.2022 17:50
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Esas sözleşmemizin  "Sermaye" başlıklı 7.maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31.12.2021 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 05.01.2022 tarihinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 31/12/2021 05/01/2022 10488
7 09/10/2014 15/10/2014 8673
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41 08/04/2013 12/04/2013 8299



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989056


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Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
Gümüş.Ons 23,15 23,17 0,09  
Gümüş Gr. 10,11 10,12 0,17  
B. Petrol 81,25 81,25 1,25  
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