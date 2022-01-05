***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7.maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31.12.2021 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 05.01.2022 tarihinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 31/12/2021 05/01/2022 104887 09/10/2014 15/10/2014 86731, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41 08/04/2013 12/04/2013 8299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989056BIST