***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146Transferler-107.736.113 107.736.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-337.886 -18.996 29.970.324 29.613.442 29.613.442Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.590.892 104.149 17.410.543 238.516.427 29.970.324 392.629.588 392.629.588Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701Transferler81.817.872 -81.817.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-447.630 907.923 -39.366.889 -38.906.596 -38.906.596Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.923.099 1.327.214 17.410.543 320.334.299 -39.366.889 406.001.105 406.001.105Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI235.050.227 226.034.987Dönem Karı (Zararı)-39.366.889 29.970.324Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler129.697.356 60.755.817Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 24.060.928 23.768.100Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 19.980.824 16.973.327Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20-21 -151.657 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler95.233.095 47.257.772Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 1.930.311 -833.617Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -11.356.145 -26.409.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler137.335.141 118.848.570Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -27.950.857 -5.436.921Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.745.359 -18.794.485Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 11.879.432 -49.189.968Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.021.738 188.126.332Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.639.469 4.143.612Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları227.665.608 209.574.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 3.063.826 -404.038Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 4.320.793 16.864.314YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.333.842 -19.209.325Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -7.626.156 -21.620.451Alınan Faiz20 2.292.314 2.411.126FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.435.137 -34.766.902Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 60.414.410Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -59.145.167 -19.946.293Ödenen Faiz21 -16.704.380 -14.820.609YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)214.281.248 172.058.760NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)214.281.248 172.058.760DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 189.455.911 28.996.068DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 403.737.159 201.054.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 403.737.159 189.455.911Finansal Yatırımlar5 1.348.246 440.323Ticari Alacaklar33.080.006 5.554.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-24 5.499.292 39.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 27.580.714 5.514.730Diğer Alacaklar25.461.628 8.418.872İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 25.461.628 8.418.872Stoklar9 196.095.663 207.975.095Peşin Ödenmiş Giderler10 19.226.743 40.415.252Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 392.054 848.867Diğer Dönen Varlıklar15 6.121.353 10.457.908ARA TOPLAM685.462.852 463.566.311TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR685.462.852 463.566.311DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.886.357 2.886.357Diğer Alacaklar8 61.279 61.279Maddi Duran Varlıklar12 679.035.611 695.422.396Kullanım Hakkı Varlıkları63.332.575 64.286.048Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 485.881 535.796Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar485.881 535.796Ertelenmiş Vergi Varlığı22 426.895.223 415.406.053TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.172.696.926 1.178.597.929TOPLAM VARLIKLAR1.858.159.778 1.642.164.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar59.564.497 40.486.212İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar59.564.497 40.486.212Banka Kredileri6 55.261.473 37.454.639Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.303.024 3.031.573Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 145.198.683 126.811.521Ticari Borçlar309.491.933 279.964.818İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-24 1.016.744 789.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 308.475.189 279.174.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.668.999 2.344.276Diğer Borçlar609.502 706.274İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-24 3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 606.072 702.844Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 69.399.962 1.594.101Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.535 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.160.363 1.861.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 857.216 564.701Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.303.147 1.296.629Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 220.627 425.721ARA TOPLAM589.319.101 454.194.253TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER589.319.101 454.194.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar620.906.433 562.824.943İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar620.906.433 562.824.943Banka Kredileri6 562.503.528 503.468.564Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 58.402.905 59.356.379Diğer Borçlar8 203.032.700 171.634.528Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 30.061.980 0Uzun Vadeli Karşılıklar8.838.459 8.602.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 8.838.459 8.602.815TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER862.839.572 743.062.286TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.452.158.673 1.197.256.539ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar406.001.105 444.907.701Ödenmiş Sermaye16 45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.842.854 1.842.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.923.099 -2.475.469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.923.099 -2.475.469Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.923.099 -2.475.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.327.214 419.291Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.327.214 419.291Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)16 1.327.214 419.291Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 320.334.299 238.516.427Net Dönem Karı veya Zararı-39.366.889 81.817.872TOPLAM ÖZKAYNAKLAR406.001.105 444.907.701TOPLAM KAYNAKLAR1.858.159.778 1.642.164.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 516.386.711 431.968.026 210.998.552 196.629.236Satışların Maliyeti17 -418.957.829 -327.784.567 -174.403.870 -146.199.507TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)97.428.882 104.183.459 36.594.682 50.429.729BRÜT KAR (ZARAR)97.428.882 104.183.459 36.594.682 50.429.729Genel Yönetim Giderleri18 -11.584.191 -10.256.046 -5.801.469 -5.199.622Pazarlama Giderleri18 -5.844.726 -10.161.071 -1.908.151 -5.750.637Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 19.417.464 13.820.489 11.939.631 9.959.400Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -86.355.949 -44.446.704 -41.830.483 -22.376.865ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.061.480 53.140.127 -1.005.790 27.062.005Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 56.332.777 20.078.858 28.315.249 11.186.211Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -7.826.385 -7.271.955 -6.455.128 -6.402.502FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.567.872 65.947.030 20.854.331 31.845.714Finansman Gelirleri21 5.946.651 6.662.429 0 5.913.749Finansman Giderleri21 -118.240.066 -69.048.900 -51.888.007 -34.710.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-50.725.543 3.560.559 -31.033.676 3.048.551Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.358.654 26.409.765 6.713.478 26.266.107Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -18.607 -4.536Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 11.377.261 26.409.765 6.718.014 26.266.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-39.366.889 29.970.324 -24.320.198 29.314.658DÖNEM KARI (ZARARI)-39.366.889 29.970.324 -24.320.198 29.314.658Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-39.366.889 29.970.324 -24.320.198 29.314.658Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,87480000 0,66600000 -0,54040000 0,65140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-447.630 -337.886 -612.751 -294.832Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -559.538 -422.358 -765.939 -368.540Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 111.908 84.472 153.188 73.708Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi111.908 84.472 153.188 73.708Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar907.923 -18.996 635.643 -7.793Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)907.923 -18.996 635.643 -7.793Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)907.923 -18.996 635.643 -7.793DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)460.293 -356.882 22.892 -302.625TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-38.906.596 29.613.442 -24.297.306 29.012.033Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-38.906.596 29.613.442 -24.297.306 29.012.033http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869786BIST