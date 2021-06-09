***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701Transferler81.817.872 -81.817.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)165.121 272.280 -15.046.691 -14.609.290 -14.609.290Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.310.348 691.571 17.410.543 320.334.299 -15.046.691 430.298.411 430.298.411Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090Transferler-41.208.260 41.208.260Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-104.300 5.100.584 -630.774 -9.464.719 -5.099.209 -5.099.209Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.502.685 -3.129.878 3.539.544 17.410.543 279.126.039 -9.464.719 393.197.881 393.197.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.578.709 208.927.674Dönem Karı (Zararı)-9.464.719 -15.046.691Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler89.220.788 74.316.089Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12.169.671 12.029.005Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 14.127.661 8.463.085Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler471.714 -49.726Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler61.748.874 57.844.862Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler997.569 688.110Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -294.701 -4.659.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler48.323.490 149.750.881Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -28.896.922 -2.835.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.992.364 15.739.895Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -39.600.303 58.302.327Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 96.690.496 46.509.112Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 60.122.583 32.035.358Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları128.079.559 209.020.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 1.797.777 -520.065Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -298.627 427.460YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.568.789 -35.509.160Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -6.245.108 -36.642.714Alınan Faiz2.676.319 1.133.554FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.012.911 7.780.150Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 6.000.000 11.164.410Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.538.180 -2.538.180Ödenen Faiz-448.909 -846.080YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)129.022.831 181.198.664NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 129.022.831 181.198.664DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 410.684.087 189.455.911DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ539.706.918 370.654.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 539.706.918 410.684.087Finansal Yatırımlar4 3.560.576 4.191.350Ticari Alacaklar37.191.627 8.490.778İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-23 1.101.918 254.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 36.089.709 8.236.720Diğer Alacaklar8.821.953 4.363.529İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.821.953 4.363.529Stoklar9 191.565.908 151.965.606Peşin Ödenmiş Giderler10 108.499.132 69.349.660Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar445.426 1.068.626Diğer Dönen Varlıklar14 27.349.384 28.830.910ARA TOPLAM917.140.924 678.944.546TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR917.140.924 678.944.546DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 4.187.172 4.187.172Diğer Alacaklar60.899 61.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 60.899 61.279Maddi Duran Varlıklar11 693.328.330 699.202.386Kullanım Hakkı Varlıkları61.902.362 62.379.102Maddi Olmayan Duran Varlıklar618.585 661.375Ertelenmiş Vergi Varlığı21 468.899.964 469.593.508TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.228.997.312 1.236.084.822TOPLAM VARLIKLAR2.146.138.236 1.915.029.368KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.399.786 33.994.112İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.399.786 33.994.112Banka Kredileri5 16.977.147 30.706.634Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.422.639 3.287.478Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 241.178.083 190.944.557Ticari Borçlar353.745.328 256.253.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-23 889.547 1.190.204İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 352.855.781 255.063.132Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.710.405 2.978.868Diğer Borçlar2.397.655 2.382.220İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-23 3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.394.225 2.378.790Türev Araçlar7 4.173.170 10.288.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 92.321.193 38.485.804Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü50.376 3.891Kısa Vadeli Karşılıklar2.475.897 2.230.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.128.258 883.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.347.639 1.347.639Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 585.494 688.504ARA TOPLAM720.037.387 538.250.192TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER720.037.387 538.250.192UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar719.730.891 691.628.424İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar719.730.891 691.628.424Banka Kredileri5 662.758.199 634.178.993Kiralama İşlemlerinden Borçlar56.972.692 57.449.431Diğer Borçlar8 265.371.765 242.169.530Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 38.118.987 35.130.810Uzun Vadeli Karşılıklar9.681.325 9.553.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 9.681.325 9.553.322TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.032.902.968 978.482.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.752.940.355 1.516.732.278ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar393.197.881 398.297.090Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 1.842.854 1.842.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.502.685 -3.398.385Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.502.685 -3.398.385Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.502.685 -3.398.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 409.666 -4.060.144Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.129.878 -8.230.462Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.129.878 -8.230.462Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.539.544 4.170.318Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3.539.544 4.170.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 279.126.039 320.334.299Net Dönem Karı veya Zararı-9.464.719 -41.208.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR393.197.881 398.297.090TOPLAM KAYNAKLAR2.146.138.236 1.915.029.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 312.727.605 305.388.159Satışların Maliyeti16 -231.880.454 -244.553.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.847.151 60.834.200BRÜT KAR (ZARAR)80.847.151 60.834.200Genel Yönetim Giderleri17 -7.744.730 -5.782.722Pazarlama Giderleri17 -1.976.559 -3.936.575Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 21.505.466 7.477.833Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -83.531.294 -44.525.466ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.100.034 14.067.270Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 57.607.120 28.017.528Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -10.014.053 -1.371.257FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.693.101 40.713.541Finansman Gelirleri20 9.315.598 5.946.651Finansman Giderleri20 -75.707.206 -66.352.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.698.507 -19.691.867Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri233.788 4.645.176Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -60.913 -14.071Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 294.701 4.659.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.464.719 -15.046.691DÖNEM KARI (ZARARI)-9.464.719 -15.046.691Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-9.464.719 -15.046.691Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,21030000 -0,33440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-104.300 165.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -130.378 206.401Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.078 -41.280Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi13 26.078 -41.280Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.469.810 272.280Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-630.774 272.280Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.114.907Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)6.114.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.014.323Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-1.014.323DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.365.510 437.401TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.099.209 -14.609.290Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.099.209 -14.609.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941509BIST