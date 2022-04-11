***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 03.03.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Kılıçali Paşa Mahallesi, Susam Sokak, No:22Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - 2022 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi.7 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti.8 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi.13 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 06.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar52.Olağan Genel Kurul Kararları 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 6 Nisan 2021 tarih ve 10553 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019065BIST