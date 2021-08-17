***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 16:08
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958633
BIST
16:121.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
16:128,4288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0251
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
16:129,8981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0705
|Açılış
|: 9,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
16:12484,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,11
|Açılış
|: 484,77
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler16:12
|SELGD
|6,50
|29.494.607
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.968.964
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.529.468
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|57.142.268
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.080.131
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.960.643
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.865.603
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,78
|15.249.581
|% -8,85
|
|GARAN
|9,34
|1.129.867.823
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|702.017.523
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,32
|663.938.809
|% 0,97
|
|GENIL
|16,39
|556.156.627
|% 3,28
|
|ARCLK
|33,88
|528.058.387
|% 2,48
|
|GARAN
|9,34
|1.129.867.823
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|702.017.523
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,54
|276.556.750
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|107.265.779
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,32
|663.938.809
|% 0,97
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4259
|8,4288
|% -0,30
|
|Euro
|9,8905
|9,8981
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,5613
|11,6193
|% -0,91
|
|Frank
|9,1964
|9,2518
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2395
|2,2507
|% -0,36
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|1,34
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-10,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|-5,81
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-2,81
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-0,20
|