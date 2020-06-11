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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2020 18:00
GÜNCEL HABERLER



***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Hakkında Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013 0 0
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 27 Şubat 2020 tarihli toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere kar payı dağıtımı yapılmaması yönünde karar almıştır.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan mali tablolarında görüldüğü şekilde 2019 yılı net dönem karı 81.817.872-TL'sıdır. Bununla birlikte Vergi Usul Kanunu'na göre Şirketimiz 2019 yılını 649.817,55-TL zararla kapattığı için kâr payı dağıtılmaması önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 50. yıI raporunda da yer alan kâr dağıtılmaması yönündeki önerisi 1 RED ve 20.499.807,97 KABUL oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 18.408.039
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 14.538.706 -614.569
4. Vergiler ( - ) 67.279.166 0
5. Net Dönem Kârı 81.817.872 -614.569
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.817.872 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 52.058 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 81.869.930 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 81.817.872 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850726


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DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6122 8,6553 % 0,05  
Frank 7,2667 7,3105 % 1,66  
Riyal 1,8183 1,8274 % 1,06  
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Altın Gr. 382 382 3,20  
Cumhuriyet 2.470 2.497 14,20  
Tam 2.543 2.565 14,70  
Yarım 1.241 1.252 9,10  
Çeyrek 620 627 4,10  
Gümüş.Ons 17,76 17,79 -0,33  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,02  
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