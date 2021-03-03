***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 3 Mart 2021 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de görüşü alınarak Erdal Dumanlı ve Ahmet Sırrı Yırcalı'nın Genel Kurul'a Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak sunulmasına karar alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914992BIST