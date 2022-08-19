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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2022 09:46
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 18.08.2022 tarihinde devam eden çevre izin sürecimiz kapsamında aşağıda yer alan duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile ilan edilmesine karar almıştır. Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Bagfaş veya Şirket) tarafından 10.09.2014 tarih ve 20115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince yürütülen çalışmalar neticesinde, 11.08.2021 tarih ve 224588650.1.1. belge nolu ‘'Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)'' alınmış ve 11.08.2021 tarihinde KAP üzerinden kamuoyuna ilan edilmiştir. Gelinen noktada Şirket tesislerinde iyileştirme çalışmaları ve gerekli ölçümler yapılarak 10.08.2022 tarihinde Çevre İzin ve Lisans alımı için başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca değerlendirme aşamasında olup evraklarımız incelenmektedir. Bu aşamada, 09.06.2022 tarihinde  T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından
 Marmara Eylem Planı kapsamında, Marmara'ya deşarj yapan tüm tesislerden Derin Deniz Deşarjı çalışması için istenilen İş Termin Planlarımız T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulmuştur.
Bu kapsamda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda Çevre İzin ve Lisans sürecinin devam etmekte olduğunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057008


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