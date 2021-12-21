***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Tadil Metninin Tescil Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013 6 12,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS(MAKBUZ), TREBGFS00039 Hamiline A Grubu, BAGF6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBGFS00056 1,54 0B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 44.999.994 89.999.988,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS(MAKBUZ), TREBGFS00039 Hamiline B Grubu, BAGFS(RÜÇHAN), TRRBGFS00064 527.766,408 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 45.000.000 90.000.000,000 200,00000 527.767,948Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.11.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.12.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.11.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.12.2021 tarihli ve 464 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaaşağıdakikararlar alınmıştır.Şirketimizin 31.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında 45.000.000.-TL ödenmiş sermayemizin 90.000.000.-TL nakden karşılanmak suretiyle 45.000.000.-TL'den 135.000.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1679 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda nakit olarak artırılan 90.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından,-Ek'te yer alan 6102 sayılı TTK'nın 457 maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın imzalanmasına,-Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,-135.000.000.-TL yeni ödenmiş sermayeyi içeren ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metninin tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasınatoplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metni ve yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdfEK: 2 Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985243BIST