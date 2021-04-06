***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYAHYA KEMAL GENÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Kimya Mühendisi 25.03.1988 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Hayır A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSÜLEYMAN BODUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.03.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kale İda Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H.İbrahim Bodur Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kale Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bodur Menkul İş Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırİPEK SEVİYE GENÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Hayır A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiERDAL DUMANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Erem Sigorta Limited Şirketi Ortağı Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671126 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkan - Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkan - Aday Gösterme Komitesi Başkan - Ücret Komitesi Başkan - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeAHMET SIRRI YIRCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yırcalı Holding A.Ş. YK Bşk. Yard. Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. YK Bşk Yard ve Murahhas Üye Karesi Enerji A.Ş. YK Bşk. Yard. Balıkesir Yem Sanayi A.Ş. YK Bşk. Yard. Yersa Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı Mortaş Enerji A.Ş. YK Bşk. Yard. Egenda A.Ş. YK üyesi Balpaş Balıkesir Pamukçu Termal Turizm ve Ticaret A.Ş. YK Bşk. Yard. . Gönen HES A.Ş. YK Üyesi Akhisar Enerji A.Ş. YK Bşk.Yard. Gökzirve Enerji A.Ş. YK Bşk.Yard. Karlıtepe Enerji A.Ş. YK Bşk. Yard. Balıkesir Dokuma A.Ş.YK Başkanı Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/671126 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan - Denetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ÜyeHAYRULLAH NUR AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.03.2021 İcrada Görevli Hayır A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üye - Ücret Komitesi ÜyeMUSTAFA İLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Aday Gösterme Komitesi Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923871BIST