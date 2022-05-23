***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.05.2022 11:06
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özgür Fırat Certel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 30.09.2019 +90 (212) 293 0885 firat.certel@bagfas.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı. Türev Araçlar Lisansı 205179 / 700966 / 302493
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031672
BIST
11:272.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 17,68
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:2715,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0688
|Açılış
|: 15,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:2716,9444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1433
|Açılış
|: 16,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:27954,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 11,91
|Açılış
|: 954,47
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,52
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:27
|IMASM
|51,55
|6.972.143
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.416.955
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.130.006
|% 9,87
|
|MNDRS
|3,35
|21.633.825
|% 9,84
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|ERSU
|3,98
|7.060.854
|% -7,23
|
|SELVA
|10,36
|5.307.460
|% -7,09
|
|POLTK
|654,70
|14.407.150
|% -6,87
|
|MRGYO
|1,24
|13.311.987
|% -6,77
|
|KOZAL
|189,20
|266.236.674
|% 0,64
|
|BMSTL
|19,60
|109.890.154
|% 6,81
|
|EKGYO
|2,63
|102.241.507
|% 0,00
|
|FENER
|43,54
|98.113.611
|% 5,22
|
|YYLGD
|12,84
|96.769.308
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,63
|102.241.507
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,25
|25.405.385
|% 2,46
|
|ODAS
|2,40
|41.435.046
|% 1,69
|
|ARDYZ
|6,21
|88.524.310
|% 1,80
|
|MRGYO
|1,24
|13.311.987
|% -6,77
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9162
|15,9416
|% 0,43
|
|Euro
|16,9199
|16,9444
|% 0,85
|
|Sterlin
|19,9743
|20,0745
|% 1,05
|
|Frank
|16,3833
|16,4820
|% 1,01
|
|Riyal
|4,2391
|4,2604
|% 0,48
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|14,34
|
|Altın Gr.
|952
|952
|9,68
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,08
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:41SKBNK
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 631, 710 adet işlem
-
11:40SAYAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 35.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 309 adet işlem
-
11:39XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 9, 367.00 milyon TL de
-
11:39MZHLD
Yüzde 7.31 oranında artışla 46.36 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 788 adet işlem
-
11:38BMSTL
Yüzde 6.98 oranında artışla 19.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 638, 544 adet işlem