***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BAGFS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Borsamız Yıldız Pazarı'nda işlem gören BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. (BAGFS.E), 16/06/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942573BIST