***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.06.2021 09:28
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Borsamız Yıldız Pazarı'nda işlem gören BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. (BAGFS.E), 16/06/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942573
BIST
12:141.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
12:148,5400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
12:1410,3589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0234
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
12:14509,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,84
|Açılış
|: 509,62
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler12:14
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,68
|5.899.615
|% 8,63
|
|OYYAT
|25,04
|72.466.651
|% 6,92
|
|ETYAT
|3,71
|1.068.464
|% 6,61
|
|GEDZA
|43,14
|18.830.959
|% 6,41
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|26.287.916
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.020.246
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,65
|554.425.592
|% 1,10
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|GARAN
|8,37
|342.907.324
|% -0,59
|
|HALKB
|5,22
|268.708.112
|% -2,61
|
|KOZAL
|125,30
|252.728.505
|% 0,72
|
|YESIL
|2,38
|240.189.537
|% -7,39
|
|EKGYO
|2,22
|179.548.446
|% 1,37
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|HALKB
|5,22
|268.708.112
|% -2,61
|
|GARAN
|8,37
|342.907.324
|% -0,59
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5379
|8,5400
|% -0,20
|
|Euro
|10,3532
|10,3589
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9840
|12,0441
|% -0,27
|
|Frank
|9,4492
|9,5061
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2664
|2,2778
|% -0,38
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|-20,00
|
|Tam
|3.357
|3.441
|-18,22
|
|Yarım
|1.622
|1.665
|-8,82
|
|Çeyrek
|814
|832
|-4,41
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
Seans Raporu
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