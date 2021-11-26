***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.11.2021 09:18
ı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979703
BIST
11:151.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -23,06
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:1511,9988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:1513,5293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0619
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:15699,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 9,10
|Açılış
|: 699,40
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:15
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|110.947.878
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.461.199
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,80
|15.079.563
|% -9,29
|
|KZBGY
|28,18
|37.702.488
|% -7,30
|
|PGSUS
|91,85
|153.934.569
|% -6,18
|
|TACTR
|23,40
|981.490
|% -5,87
|
|SAFKR
|7,49
|14.087.056
|% -5,79
|
|THYAO
|17,72
|747.488.569
|% -5,64
|
|GARAN
|11,60
|406.547.141
|% -1,19
|
|KRDMD
|8,77
|358.267.636
|% -1,24
|
|SISE
|11,92
|329.537.347
|% 0,00
|
|ASELS
|21,02
|294.451.490
|% -1,22
|
|YKBNK
|3,25
|234.246.469
|% -2,40
|
|EKGYO
|2,17
|141.857.535
|% -1,81
|
|HALKB
|5,25
|272.653.610
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,68
|86.041.494
|% 0,60
|
|ODAS
|1,60
|68.484.859
|% -1,23
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9926
|11,9988
|% -0,01
|
|Euro
|13,5181
|13,5293
|% 0,46
|
|Sterlin
|15,9570
|16,0370
|% 0,11
|
|Frank
|12,9165
|12,9943
|% 1,15
|
|Riyal
|3,2015
|3,2176
|% 0,39
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|20,17
|
|Altın Gr.
|699
|699
|9,05
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|0,06
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|-3,89
|