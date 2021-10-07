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***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

07.10.2021 17:39



***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Bagfas payları, 08.10.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır. BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 45.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %61 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BAGFAS XUTUM 08/10/2021
BAGFAS XTUMY 08/10/2021
BAGFAS XUSIN 08/10/2021
BAGFAS XKMYA 08/10/2021
BAGFAS XSBAL 08/10/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968109


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ROYAL 3,30 1.037.970 % 10,00  
YEOTK 91,30 59.480.219 % 10,00  
VKFYO 6,49 28.227.372 % 10,00  
YUNSA 17,60 27.534.141 % 10,00  
OZBAL 16,61 45.141.673 % 10,00  
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Dolar 8,8732 8,8763 % 0,07  
Euro 10,2725 10,2842 % 0,11  
Sterlin 12,0611 12,1216 % 0,37  
Frank 9,5224 9,5798 % -0,07  
Riyal 2,3603 2,3721 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.758 -5,26  
Altın Gr. 502 502 -0,80  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,60 22,63 -0,01  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,00  
B. Petrol 82,11 82,11 1,03  
Seans Raporu 18:05
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