***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
25.11.2021 18:17
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )
İlgili Şirketler [BAGFS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Pay Adı
BAGFAS
Referans Fiyat
17,346
Referans Alınacak Tarih
26/11/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979663
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
18:0512,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1492
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,5113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1816
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05690,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 7,33
|Açılış
|: 690,86
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|17,60
|17.469.734
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.555.884
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.721.364
|% 10,00
|
|EMNIS
|19,69
|603.474
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.502.823
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.832.000
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.286.340
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.530.092
|% -9,95
|
|DITAS
|25,06
|121.771.402
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,14
|24.383.132
|% -7,89
|
|SASA
|39,14
|2.647.199.798
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.926.856.111
|% -0,76
|
|ASELS
|21,28
|1.874.183.466
|% 1,33
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,33
|1.110.817.196
|% -4,03
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|921.892.899
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|HALKB
|5,25
|882.220.559
|% 6,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9843
|12,0368
|% 1,26
|
|Euro
|13,4443
|13,5113
|% 1,36
|
|Sterlin
|15,9576
|16,0376
|% 1,00
|
|Frank
|12,7832
|12,8602
|% 0,82
|
|Riyal
|3,1918
|3,2078
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,42
|
|Altın Gr.
|690
|691
|7,04
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,64
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,11
|0,11
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem