***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 13:31
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831989
BIST
16:4489.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:446,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:446,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:44335,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,97
|Açılış
|: 335,57
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|49.005.775
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.067.927
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.547.430
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.649
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|15.968.006
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,74
|1.200.982.248
|% 3,94
|
|THYAO
|8,80
|1.162.703.538
|% 6,15
|
|GARAN
|7,67
|1.087.540.354
|% 1,19
|
|AKBNK
|5,63
|351.539.869
|% -1,75
|
|YKBNK
|1,89
|348.111.574
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|348.111.574
|% -0,53
|
|GARAN
|7,67
|1.087.540.354
|% 1,19
|
|ODAS
|1,28
|178.212.242
|% 0,79
|
|THYAO
|8,80
|1.162.703.538
|% 6,15
|
|ISFIN
|2,96
|333.993.169
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5712
|7,6092
|% 0,67
|
|Frank
|6,5430
|6,5824
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7089
|1,7175
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.610
|-13,80
|
|Altın Gr.
|334
|336
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,25
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|