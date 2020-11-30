***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 17:39
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890601
BIST
17:341.293
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -35,78
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.291
17:347,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:349,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:34444,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -5,37
|Açılış
|: 444,18
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:32
|SELEC
|12,54
|187.654.817
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.263.119
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.417.326
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.656.937
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.789.327
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.096.461
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,11
|205.454.055
|% -9,86
|
|ERBOS
|31,34
|40.434.593
|% -9,53
|
|EKGYO
|2,18
|2.216.483.676
|% 0,46
|
|GARAN
|8,90
|2.108.686.206
|% -3,05
|
|PETKM
|4,23
|1.641.607.423
|% 0,00
|
|ECILC
|7,34
|1.128.781.618
|% 6,07
|
|THYAO
|11,51
|1.041.155.004
|% -3,52
|
|EKGYO
|2,18
|2.216.483.676
|% 0,46
|
|PETKM
|4,23
|1.641.607.423
|% 0,00
|
|TSKB
|2,25
|662.295.127
|% -6,64
|
|TEKTU
|2,03
|599.392.943
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,88
|833.403.810
|% -3,68
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8081
|7,8127
|% -0,01
|
|Euro
|9,3624
|9,3762
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3956
|10,4477
|% 0,37
|
|Frank
|8,5964
|8,6482
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0726
|2,0830
|% -0,22
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-16,75
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-0,36
|
Seans Raporu
17:32
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