***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 10:09
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969381
BIST
10:291.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.408
En Düşük
1.402
10:298,9315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
10:2910,3444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0385
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3377
10:29503,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,96
|Açılış
|: 503,87
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler10:29
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|8.588.944
|% 9,98
|
|DOBUR
|35,12
|3.408.657
|% 9,96
|
|MERIT
|21,06
|6.763.578
|% 9,92
|
|AYCES
|59,50
|3.564.052
|% 8,18
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|BAGFS
|21,34
|688.336
|% -5,99
|
|GESAN
|22,90
|68.419.194
|% -4,58
|
|YUNSA
|16,90
|1.812.892
|% -4,20
|
|KNFRT
|4,64
|18.763.811
|% -4,13
|
|TUPRS
|125,50
|204.570.815
|% 2,03
|
|GARAN
|9,36
|188.781.392
|% 0,65
|
|EREGL
|17,33
|140.955.073
|% 1,52
|
|PETKM
|6,19
|108.757.727
|% 0,81
|
|SASA
|27,52
|88.625.575
|% 0,07
|
|EKGYO
|1,79
|76.366.804
|% 0,56
|
|GARAN
|9,36
|188.781.392
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,39
|44.626.266
|% 0,84
|
|PETKM
|6,19
|108.757.727
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,54
|81.491.557
|% 1,71
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9285
|8,9315
|% -0,41
|
|Euro
|10,3382
|10,3444
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,1615
|12,2225
|% -0,10
|
|Frank
|9,6007
|9,6586
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3748
|2,3867
|% -0,39
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,42
|