***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2021 10:04
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986817
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
0
En Düşük
0
18:0513,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 4,80%
|| 0,6081
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
13,4284
En Düşük
12,5412
18:0515,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 4,80%
|| 0,6899
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
15,2261
En Düşük
14,2412
18:05770,32
En Yüksek
|Değişim
|: 4,82%
|| 35,45
|Açılış
|: 770,39
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
727,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARDYZ
|7,20
|53.850.552
|% 0,03
|
|ALMAD
|1,30
|1.514.474
|% 0,00
|
|ARZUM
|15,38
|5.571.641
|% 0,00
|
|BASGZ
|11,90
|60.027.691
|% 0,00
|
|BMSCH
|8,71
|9.039.097
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,30
|1.514.474
|% 0,00
|
|ARZUM
|15,38
|5.571.641
|% 0,00
|
|BASGZ
|11,90
|60.027.691
|% 0,00
|
|BMSCH
|8,71
|9.039.097
|% 0,00
|
|BOBET
|4,09
|10.510.498
|% 0,00
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 0,00
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 0,00
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 0,00
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,82
|319.365.162
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2689
|13,2880
|% 4,97
|
|Euro
|15,0219
|15,0895
|% 4,88
|
|Sterlin
|17,9634
|18,0535
|% 5,51
|
|Frank
|14,5326
|14,6201
|% 5,36
|
|Riyal
|3,5494
|3,5672
|% 5,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-6,26
|
|Altın Gr.
|753
|754
|18,82
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,44
|0,13
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-0,09
|