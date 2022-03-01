***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 15:01
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005743
BIST
15:441.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,24
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
15:4413,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0950
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
15:4415,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0321
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
15:44858,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 8,06
|Açılış
|: 858,64
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ISGYO
|6,05
|189.453.966
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.296.925
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.537.163
|% -9,95
|
|PKENT
|359,80
|12.438.689
|% -5,71
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|IHYAY
|0,63
|9.406.198
|% -4,55
|
|BTCIM
|14,15
|14.083.321
|% -4,39
|
|THYAO
|24,92
|3.331.102.412
|% -2,73
|
|GARAN
|11,58
|2.602.742.014
|% 4,51
|
|EREGL
|32,60
|2.426.668.435
|% 4,89
|
|KRDMD
|11,99
|1.876.505.348
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,65
|1.667.439.291
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,65
|1.667.439.291
|% 1,96
|
|GARAN
|11,58
|2.602.742.014
|% 4,51
|
|AKBNK
|7,06
|1.160.838.579
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,99
|1.876.505.348
|% 2,22
|
|HUNER
|2,87
|428.075.699
|% 1,06
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9102
|13,9238
|% 0,57
|
|Euro
|15,5454
|15,5801
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,5701
|18,6632
|% 0,20
|
|Frank
|15,0795
|15,1704
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6923
|3,7108
|% 0,26
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|10,12
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,20
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.685
|5.829
|53,79
|
|Yarım
|2.748
|2.820
|26,02
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|13,01
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,10
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,22
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Seans Raporu
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