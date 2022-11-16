***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 11:40
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080265
BIST
11:534.751
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 94,01
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.753
En Düşük
4.677
11:5318,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:5319,3958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1244
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:531.063,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.063,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ALBRK
|3,08
|217.464.775
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.232.179
|% 9,99
|
|MIATK
|143,40
|29.229.796
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|113.762.648
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|130.754.140
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|183.120.263
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,15
|297.962.955
|% -8,16
|
|CLEBI
|593,60
|80.200.800
|% -7,10
|
|YKBNK
|11,42
|3.960.571.751
|% 5,84
|
|THYAO
|107,20
|3.095.816.207
|% -1,65
|
|ISCTR
|10,33
|2.999.484.146
|% 6,17
|
|AKBNK
|17,24
|2.874.888.337
|% 6,49
|
|VAKBN
|10,27
|2.085.783.869
|% 9,72
|
|YKBNK
|11,42
|3.960.571.751
|% 5,84
|
|SKBNK
|2,45
|729.280.884
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,33
|2.999.484.146
|% 6,17
|
|TSKB
|3,43
|764.129.687
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,69
|1.240.909.434
|% 2,34
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6086
|18,6191
|% 0,09
|
|Euro
|19,3723
|19,3795
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,0436
|22,1541
|% 0,20
|
|Frank
|19,6892
|19,8078
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,04
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,42
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,26
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.064
|7.182
|-13,00
|
|Yarım
|3.431
|3.511
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,97
|0,06
|
|B. Petrol
|94,04
|94,04
|0,18
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06AKENR
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 462, 674 adet işlem
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12:05VAKBN
Yüzde 9.83 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 499, 713 adet işlem
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12:04YESIL
Yüzde 5.50 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 135 adet işlem
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12:03MIATK
Yüzde 9.97 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 600 adet işlem
-
12:02XU100
Endeks 4, 744 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 47, 814.00 milyon TL de