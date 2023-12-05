***BAGFS* *FLAP* *SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.12.2023 18:37
***BAGFS******FLAP******SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAGFS, FLAP, SAFKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAGFS.E, FLAP.E ve SAFKR.E payları 06/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222503
BIST
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17:598.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.023
En Yüksek
8.121
17:5928,9012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0131
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
17:5931,2325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,1142
|Açılış
|: 31,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,1629
17:591.874,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -10,00
|Açılış
|: 1.873,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.868,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
|
|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
|
|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
|
|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
|
|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
|
|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8837
|28,9164
|% 0,01
|
|Euro
|31,1804
|31,2280
|% -0,38
|
|Sterlin
|36,2855
|36,4675
|% -0,36
|
|Frank
|32,8784
|33,0765
|% -0,31
|
|Riyal
|7,6780
|7,7165
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,15
|% 0,66
|
|Platin
|903,58
|905,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,17
|940,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,05
|2.020,29
|% 0,66
|