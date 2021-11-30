***BAGFS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
30.11.2021 09:46
***BAGFS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.'nin 26.11.2021 tarihinde başlayan % 200 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 10.12.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir. Şirket sermaye artırım karşılığında geçici kaydi pay (Makbuz) vermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980195
BIST
11:221.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 44,81
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:2213,6167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0544
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:2215,4474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0791
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:22772,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -6,20
|Açılış
|: 772,54
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.959
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.911.161
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.783.083
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|57.981.819
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|59,90
|8.408.625
|% -9,92
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,20
|869.312.408
|% 5,69
|
|SISE
|13,19
|722.233.883
|% 5,10
|
|GARAN
|11,60
|644.319.949
|% 1,58
|
|KRDMD
|8,90
|636.317.466
|% 4,09
|
|SASA
|45,56
|571.817.898
|% 4,98
|
|TSKB
|1,51
|131.113.160
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,90
|636.317.466
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,24
|225.701.465
|% 2,21
|
|PETKM
|7,99
|540.074.532
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,27
|146.345.078
|% 1,34
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6037
|13,6167
|% -0,40
|
|Euro
|15,3934
|15,4474
|% -0,51
|
|Sterlin
|17,8965
|17,9863
|% -1,26
|
|Frank
|14,6253
|14,7134
|% -1,38
|
|Riyal
|3,5850
|3,6030
|% -1,30
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|8,64
|
|Altın Gr.
|772
|773
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,90
|71,90
|2,67
|