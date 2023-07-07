***BAGFS* *QUAGR* *SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
07.07.2023 16:58
***BAGFS******QUAGR******SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BAGFS, QUAGR, SONME
10.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BAGFAS BAGFS 0,1299363 0,1169426
SONMEZ FILAMENT SONME 0,081081 0,0729729
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
QUA GRANITE HAYAL YAPI QUAGR 1.000,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167386
BIST