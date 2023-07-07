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***BAGFS* *QUAGR* *SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

07.07.2023 16:58
***BAGFS* *QUAGR* *SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***BAGFS******QUAGR******SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BAGFS, QUAGR, SONME

10.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BAGFAS BAGFS 0,1299363 0,1169426
SONMEZ FILAMENT SONME 0,081081 0,0729729

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
QUA GRANITE HAYAL YAPI QUAGR 1.000,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167386


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SKTAS 3,75 1.182.047 % 33,93  
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MMCAS 5,39 476.422 % 10,00  
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Cumhuriyet 10.772 10.935 14,00  
Tam 10.413 10.661 -5,00  
Yarım 5.215 5.355 -2,00  
Çeyrek 2.615 2.678 -1,00  
Gümüş.Ons 23,09 23,12 0,39  
Gümüş Gr. 19,31 19,33 0,27  
B. Petrol 77,40 77,40 0,90  
Seans Raporu 17:50
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