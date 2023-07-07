***BAGFS* *QUAGR* *SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BAGFS******QUAGR******SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BAGFS, QUAGR, SONME10.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBAGFAS BAGFS 0,1299363 0,1169426SONMEZ FILAMENT SONME 0,081081 0,0729729Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaQUA GRANITE HAYAL YAPI QUAGR 1.000,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167386BIST