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***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.02.2024 12:36
***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulunun 30.01.2024 tarihli kararı ile Genel Müdürlük görevine atanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen yasal sürecin tamamlanması ile birlikte görevlerine başlamıştır. Sn. Emin Tolga ATAÇ
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249068


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BIST En Aktif Hisseler12:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 29,86 6.541.451 % 244,01  
PKART 72,60 11.160.243 % 10,00  
MARBL 26,64 114.354.134 % 9,99  
DGGYO 38,52 37.886.025 % 9,99  
KTLEV 93,60 166.830.141 % 9,99  
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12:43 Alış Satış %  
Dolar 30,7216 30,7264 % 0,05  
Euro 33,0998 33,1066 % -0,04  
Sterlin 38,7432 38,9375 % 0,19  
Frank 34,7129 34,9220 % -0,63  
Riyal 8,1724 8,2134 % 0,06  
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12:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,90 22,92 % 0,66  
Platin 898,15 900,03 % 0,66  
Paladyum 910,65 914,85 % 0,66  
Brent Pet. 82,29 82,29 % 0,66  
Altın Ons 2.025,90 2.026,12 % 0,66  
Seans Raporu 12:43
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