***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 12:36
***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 30.01.2024 tarihli kararı ile Genel Müdürlük görevine atanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen yasal sürecin tamamlanması ile birlikte görevlerine başlamıştır. Sn. Emin Tolga ATAÇ
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249068
BIST
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12:459.182
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,96
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:4530,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0139
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:4533,1103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0083
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:452.001,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,49
|Açılış
|: 2.001,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:43
|CELHA
|29,86
|6.541.451
|% 244,01
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|114.354.134
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|37.886.025
|% 9,99
|
|KTLEV
|93,60
|166.830.141
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,76
|158.634.636
|% -5,32
|
|THYAO
|289,25
|4.531.044.996
|% -0,34
|
|GUBRF
|194,80
|4.457.812.870
|% 8,28
|
|ISCTR
|27,36
|3.666.432.300
|% 0,07
|
|EREGL
|47,06
|3.577.697.307
|% 1,42
|
|TUPRS
|164,10
|3.063.603.952
|% 0,80
|
|EKGYO
|10,85
|2.510.809.314
|% 3,53
|
|ISCTR
|27,36
|3.666.432.300
|% 0,07
|
|KLGYO
|5,11
|632.459.856
|% 4,93
|
|ZOREN
|5,08
|580.024.843
|% -0,20
|
|YKBNK
|23,50
|2.327.300.846
|% 1,29
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7216
|30,7264
|% 0,05
|
|Euro
|33,0998
|33,1066
|% -0,04
|
|Sterlin
|38,7432
|38,9375
|% 0,19
|
|Frank
|34,7129
|34,9220
|% -0,63
|
|Riyal
|8,1724
|8,2134
|% 0,06
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,90
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|898,15
|900,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|910,65
|914,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,29
|82,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,90
|2.026,12
|% 0,66
|