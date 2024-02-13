***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 30.01.2024 tarihli kararı ile Genel Müdürlük görevine atanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen yasal sürecin tamamlanması ile birlikte görevlerine başlamıştır. Sn. Emin Tolga ATAÇYatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249068BIST