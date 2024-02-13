***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ ERCAN Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş KadınıMURAT LATİF ADAOĞULLARI Yönetim Kurulu Başkan Vekili EkonomistSERKAN ÖNEM Yönetim Kurulu Üyesi EkonomistEMİN TOLGA ATAÇ Genel Müdür EkonomistSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÇAĞRI EFTUN AKÇA YURTİÇİ SATIŞ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISIYİĞİT GİRAY HAZİNE VE KURUMSAL ÇÖZÜMLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISIAHMET YAVUZHAN BAHAR STRATEJİ, İŞ GELİŞTİRME VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER DİREKTÖRÜGONCA CEREN CERİT YURTİÇİ SATIŞ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI KIDEMLİ MÜDÜRÜEREN KURU HAZİNE VE KURUMSAL ÇÖZÜMLER MÜDÜR YARDIMCISIMEHMET ÇELİK MUHASEBEhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249069BIST