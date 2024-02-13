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***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.02.2024 12:46
***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ERCAN Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını
MURAT LATİF ADAOĞULLARI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist
SERKAN ÖNEM Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist
EMİN TOLGA ATAÇ Genel Müdür Ekonomist

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÇAĞRI EFTUN AKÇA YURTİÇİ SATIŞ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
YİĞİT GİRAY HAZİNE VE KURUMSAL ÇÖZÜMLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AHMET YAVUZHAN BAHAR STRATEJİ, İŞ GELİŞTİRME VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER DİREKTÖRÜ
GONCA CEREN CERİT YURTİÇİ SATIŞ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI KIDEMLİ MÜDÜRÜ
EREN KURU HAZİNE VE KURUMSAL ÇÖZÜMLER MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET ÇELİK MUHASEBE




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249069


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 29,80 1.490.478 % 243,32  
PKART 72,60 11.160.243 % 10,00  
KTLEV 93,60 166.830.141 % 9,99  
AVHOL 55,60 298.231.924 % 9,99  
MARBL 26,64 114.358.769 % 9,99  
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12:44 Alış Satış %  
Dolar 30,7203 30,7259 % 0,05  
Euro 33,1003 33,1103 % -0,03  
Sterlin 38,7451 38,9394 % 0,20  
Frank 34,7237 34,9329 % -0,60  
Riyal 8,1717 8,2127 % 0,05  
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12:44 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,92 22,94 % 0,66  
Platin 898,81 900,22 % 0,66  
Paladyum 912,80 917,21 % 0,66  
Brent Pet. 82,58 82,58 % 0,66  
Altın Ons 2.026,66 2.027,02 % 0,66  
Seans Raporu 12:44
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