***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.02.2024 12:46
***BAH*** ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ERCAN Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını
MURAT LATİF ADAOĞULLARI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist
SERKAN ÖNEM Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist
EMİN TOLGA ATAÇ Genel Müdür Ekonomist
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÇAĞRI EFTUN AKÇA YURTİÇİ SATIŞ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
YİĞİT GİRAY HAZİNE VE KURUMSAL ÇÖZÜMLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AHMET YAVUZHAN BAHAR STRATEJİ, İŞ GELİŞTİRME VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER DİREKTÖRÜ
GONCA CEREN CERİT YURTİÇİ SATIŞ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI KIDEMLİ MÜDÜRÜ
EREN KURU HAZİNE VE KURUMSAL ÇÖZÜMLER MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET ÇELİK MUHASEBE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249069
BIST