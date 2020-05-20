***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2020-31/03/2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKadıköy Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 1.dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/05/2020AçıklamalarŞirketimizin vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 31/03/2020 tarihli Gelir Tablosu ilişikte pdf formatında sunulmuştur.Ek'te sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845844BIST