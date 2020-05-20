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***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

20.05.2020 09:31
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***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020-31/03/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 1.dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/05/2020
Açıklamalar

Şirketimizin vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan  31/03/2020  tarihli Gelir Tablosu ilişikte pdf formatında sunulmuştur.Ek'te sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845844


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