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***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.10.2022 12:05
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
RUHAN BAHAR 420000 TRY 42
NEŞE AYŞE BAHAR 420000 TRY 42
TÜLAY GEZGİN 80000 TRY 8
BERRİN BAHAR OKCU 80000 TRY 8
TOPLAM 2000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069633


BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 44,32 85.746.153 % 9,98  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
TRCAS 19,11 147.097.473 % 9,95  
ULUUN 31,60 343.243.739 % 9,95  
RTALB 8,62 116.855.401 % 9,95  
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16:00 Alış Satış %  
Dolar 18,5770 18,5819 % -0,18  
Euro 18,0436 18,0598 % -0,23  
Sterlin 20,4973 20,6001 % -0,40  
Frank 18,5356 18,6473 % -0,57  
Riyal 4,9248 4,9495 % -0,26  
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16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.677 -18,54  
Altın Gr. 1.001 1.001 -13,33  
Cumhuriyet 6.700 6.808 -76,00  
Tam 6.729 6.780 -151,00  
Yarım 3.279 3.315 -73,00  
Çeyrek 1.642 1.657 -37,00  
Gümüş.Ons 19,78 19,81 -0,35  
Gümüş Gr. 11,86 11,87 -0,19  
B. Petrol 97,72 97,72 -0,20  
Seans Raporu 16:00
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