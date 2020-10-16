***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
16.10.2020 11:21
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/10/2020
Karar Sayısı
57
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)
30 /09/ 2020 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini,
b) Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli
konularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle
yanıltıcı olması sonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin
olduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali konulardaki bilgilerin
şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçegi doğru biçimde
yansıttığını beyan ederiz.
Tülay GEZGİN Adnan BAHAR
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882129
BIST
12:571.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
12:577,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9495
En Düşük
7,9127
12:579,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0203
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3163
En Düşük
9,2709
12:57487,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 487,22
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,95
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler12:55
|TKURU
|357,50
|41.307.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.832.524
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.344.731
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|6.656.562
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|SISE
|6,79
|725.370.320
|% 1,04
|
|KERVT
|7,75
|408.791.341
|% 3,06
|
|PETKM
|4,73
|358.907.621
|% 0,64
|
|IHLGM
|1,72
|285.181.252
|% 8,18
|
|TUPRS
|82,60
|281.529.070
|% 1,66
|
|IHLGM
|1,72
|285.181.252
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|268.331.979
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,79
|242.268.821
|% 3,47
|
|SISE
|6,79
|725.370.320
|% 1,04
|
|ZOREN
|3,00
|237.846.257
|% 1,35
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9418
|7,9461
|% 0,17
|
|Euro
|9,3057
|9,3119
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2532
|10,3046
|% 0,35
|
|Frank
|8,6478
|8,6999
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 0,07
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,55
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.206
|3.285
|20,36
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|9,85
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,92
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,37
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|42,65
|42,65
|-0,51
|