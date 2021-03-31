***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2021 15:13
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi F
15:331.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:338,2640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0593
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:339,7288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0455
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:33449,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,19
|Açılış
|: 449,13
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:33
|LINK
|40,70
|31.593.771
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.616
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|15.950.889
|% 9,99
|
|KRTEK
|17,37
|56.472.842
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.136.893
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|GARAN
|6,73
|1.835.943.963
|% -0,74
|
|SASA
|47,54
|1.314.781.290
|% 6,93
|
|KOZAL
|116,90
|710.786.122
|% 1,48
|
|BJKAS
|8,07
|615.935.116
|% 6,46
|
|FROTO
|197,80
|573.069.279
|% 0,05
|
|GARAN
|6,73
|1.835.943.963
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,21
|169.856.376
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,91
|162.056.477
|% -1,04
|
|BJKAS
|8,07
|615.935.116
|% 6,46
|
|KRDMD
|7,10
|542.169.813
|% 0,28
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2587
|8,2640
|% -0,71
|
|Euro
|9,7094
|9,7288
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,3610
|11,4179
|% -0,46
|
|Frank
|8,7373
|8,7899
|% -0,79
|
|Riyal
|2,2004
|2,2114
|% -0,65
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|2,77
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|-7,00
|
|Tam
|2.956
|3.032
|-8,77
|
|Yarım
|1.429
|1.467
|-4,24
|
|Çeyrek
|717
|733
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,02
|