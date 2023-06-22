***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.06.2023 15:51
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmemizin Son Hali Ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 10 23/07/2018 27/07/2018 9630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161200
BIST
'
18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,7268
En Yüksek
|Değişim
|: 4,92%
|| 1,1604
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8160
En Düşük
23,4314
18:0527,0713
En Yüksek
|Değişim
|: 4,73%
|| 1,2224
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.519,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 55,33
|Açılış
|: 1.519,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.526,61
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,7034
|24,7151
|% 4,87
|
|Euro
|26,9513
|27,1387
|% 4,99
|
|Sterlin
|31,4216
|31,5792
|% 4,74
|
|Frank
|27,4790
|27,6445
|% 4,53
|
|Riyal
|6,5710
|6,6040
|% 4,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-18,37
|
|Altın Gr.
|1.510
|1.511
|45,95
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.776
|4.964
|193,00
|
|Çeyrek
|2.395
|2.482
|96,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|17,66
|17,68
|0,50
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|-2,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875