Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

22.06.2023 15:51
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmemizin Son Hali Ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 10 23/07/2018 27/07/2018 9630



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161200


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.428
Değişim :  4,65% |  241,43
Açılış :  5.200  
Önceki Kapanış :  5.187  
En Düşük
5.153 En Yüksek
5.435
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 40,48 115.854.490 % 10,00  
SELGD 6,60 4.810.373 % 10,00  
POLTK 3.049,20 59.753.135 % 10,00  
VKFYO 22,66 61.403.350 % 10,00  
UZERB 255,20 1.801.134 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 24,7034 24,7151 % 4,87  
Euro 26,9513 27,1387 % 4,99  
Sterlin 31,4216 31,5792 % 4,74  
Frank 27,4790 27,6445 % 4,53  
Riyal 6,5710 6,6040 % 4,90  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 -18,37  
Altın Gr. 1.510 1.511 45,95  
Cumhuriyet 9.937 10.087 374,00  
Tam 9.868 10.157 407,25  
Yarım 4.776 4.964 193,00  
Çeyrek 2.395 2.482 96,00  
Gümüş.Ons 22,41 22,44 -0,23  
Gümüş Gr. 17,66 17,68 0,50  
B. Petrol 74,27 74,27 -2,85  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru