***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.11.2021 23:06
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 Dönemi Faaliyet Raporu ekte pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976103
BIST
12:041.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,83
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
12:049,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0512
|Açılış
|: 83,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 83,4300
|
9,7361
En Düşük
9,6593
12:0411,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0642
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7300
|
11,3009
En Düşük
11,2087
12:047,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,00
|Açılış
|: 7,63
|
|Önceki Kapanış
|: 7,62
|
7,64
En Düşük
7,59
BIST En Aktif Hisseler12:02
|TSPOR
|6,18
|25.318.898
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,27
|21.440.732
|% 7,83
|
|VERTU
|27,58
|75.431.465
|% 7,40
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|148.933.339
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|31.063.376
|% -9,90
|
|INVEO
|28,86
|8.463.182
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,41
|20.925.225
|% -8,61
|
|GEREL
|5,53
|32.508.949
|% -6,27
|
|SISE
|9,37
|1.317.093.426
|% 4,46
|
|PETKM
|6,89
|891.650.591
|% 1,03
|
|THYAO
|18,30
|884.902.147
|% 1,39
|
|GARAN
|10,73
|803.718.761
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,12
|763.611.808
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|763.611.808
|% 2,63
|
|SISE
|9,37
|1.317.093.426
|% 4,46
|
|PETKM
|6,89
|891.650.591
|% 1,03
|
|ODAS
|1,50
|129.860.337
|% 1,35
|
|GARAN
|10,73
|803.718.761
|% -0,46
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7255
|9,7297
|% 0,54
|
|Euro
|11,2762
|11,2885
|% 0,59
|
|Sterlin
|13,1586
|13,2246
|% 0,51
|
|Frank
|10,6110
|10,6749
|% 0,55
|
|Riyal
|2,5865
|2,5994
|% 0,52
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,01
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.771
|3.828
|1,00
|
|Tam
|3.752
|3.847
|1,32
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,63
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|0,37
|
Seans Raporu
12:02
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