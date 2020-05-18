***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat133.195.108 112.979.416Satışların Maliyeti-114.235.566 -92.892.500TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.959.542 20.086.916BRÜT KAR (ZARAR)18.959.542 20.086.916Genel Yönetim Giderleri-7.788.612 -7.500.230Pazarlama Giderleri-3.445.839 -3.265.865Araştırma ve Geliştirme Giderleri-535.591 -206.586Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 9.760.163 7.667.793Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.413.049 -6.016.591ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.536.614 10.765.437Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler70.953 3.324Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-571 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.606.996 10.768.761Finansman Gelirleri19 3.423.585 1.692.069Finansman Giderleri19 -10.490.296 -7.565.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.540.285 4.895.535Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-651.633 -860.157Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -1.059.324 -1.111.639Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 407.691 251.482SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.888.652 4.035.378DÖNEM KARI (ZARARI)2.888.652 4.035.378Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.888.652 4.035.378Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,00080000 0,00110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.830.606 937.429Dönem Karı (Zararı)2.888.652 4.035.378Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.888.652 4.035.378Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.737.153 7.442.762Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.554.612 4.091.848Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -228.324 -66.193Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.659.532 1.103.452Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.170.082 1.456.822Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler651.633 860.157Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-70.382 -3.324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.298.390 -9.098.793Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.758.744 -5.077.563Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler64.278 -2.488.927Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.912.347 -769.043Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-954.910 879.473Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.808.763 -4.766.383Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.668.002 2.073Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-203.054 -403.980Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-134.528 2.379.687İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-700.544 1.145.870Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.327.415 2.379.347Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -491.062 -221.968Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.747 -1.219.950YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.427.311 -2.569.540Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri113.698 40.877Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.734.953 -1.741.808Verilen Nakit Avans ve Borçlar-814.597 -1.156.919Alınan Faiz8.541 288.310FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.714.010 -9.562.259Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28.177.889 4.988.564Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.293.794 -13.889.244Ödenen Faiz-598.105 -661.579YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.310.715 -11.194.370Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.283 20.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.281.432 -11.173.992DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 43.070.570 40.298.446DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 38.789.138 2r5 129.498.359 100.739.565Diğer Alacaklar146 51.364İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar146 51.364Türev AraçlarStoklar6 82.253.088 90.036.039Peşin Ödenmiş Giderler7 4.647.578 3.494.618Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 487.603Diğer Dönen Varlıklar8 8.537.834 7.192.403ARA TOPLAM266.458.171 247.702.203TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR266.458.171 247.702.203DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar350 255Diğer Alacaklar46.007 46.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.007 46.007Yatırım Amaçlı GayrimenkullerMaddi Duran Varlıklar191.451.852 193.216.455Kullanım Hakkı Varlıkları2.265.726 2.278.785Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.308.756 9.359.166Peşin Ödenmiş Giderler7 830.259 213.712TOPLAM DURAN VARLIKLAR203.902.950 205.114.380TOPLAM VARLIKLAR470.361.121 452.816.583KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 9.741.809 34.583.216Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 34.672.938 29.147.167Ticari Borçlar128.440.321 113.608.380İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-10 53.112.448 48.559.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 75.327.873 65.048.517Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 5.295.862 3.627.860Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12 1.293.776 1.517.348Türev Araçlar2.660.483 2.972.201Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar4 2.660.483 2.972.201Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 565.976 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.562.637 1.095.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar468.750 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.093.887 1.095.051Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.223.879 578.992ARA TOPLAM185.457.681 187.130.215TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER185.457.681 187.130.215UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 67.782.974 52.109.264İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar67.782.974 52.109.264Banka Kredileri4 65.211.507 49.611.986Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.571.467 2.497.278Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12 273.626 253.108Uzun Vadeli Karşılıklar14.855.182 13.463.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 14.855.182 13.463.782Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 9.305.960 9.783.179TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER92.217.742 75.609.333TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER277.675.423 262.739.548ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.685.698 190.077.035Ödenmiş Sermaye16 36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.108.139 -1.108.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.184.311 31.736.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.184.311 31.736.724Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 37.101.500 37.101.500Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -5.917.189 -5.364.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.584.639 -1.857.063Yabancı Para Çevrim Farkları105.066 75.783Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.689.705 -1.932.846Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -1.689.705 -1.932.846Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 8.585.861 8.585.861Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları116.719.652 104.194.223Net Dönem Karı veya Zararı2.888.652 12.525.429TOPLAM ÖZKAYNAKLAR192.685.698 190.077.035TOPLAM KAYNAKLAR470.361.121 452.816.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 28.507.959 146.939 -4.713.364 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697Transferler35.965.985 -35.965.985 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-513.704 -513.704 20.378 -121.434 -121.434 4.035.378 4.035.378 3.420.618 3.420.618Dönem Karı (Zararı)4.035.378 4.035.378 4.035.378 4.035.378Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-513.704 -513.704 20.378 -121.434 -121.434 -614.760 -614.760Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -4.351.482 27.994.255 167.317 -4.834.798 -4.834.798 5.770.085 122.461.217 4.035.378 126.496.595 190.485.315 190.485.315Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035Transferler12.525.429 -12.525.429 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-552.413 -552.413 29.283 243.141 243.141 2.888.652 2.888.652 2.608.663 2.608.663Dönem Karı (Zararı)2.888.652 2.888.652 2.888.652 2.888.652Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-552.413 -552.413 29.283 243.141 243.141 -279.989 -279.989Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.917.189 31.184.311 105.066 -1.689.705 -1.689.705 8.585.861 116.719.652 2.888.652 119.608.304 192.685.698 192.685.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.888.652 4.035.378DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-552.413 -513.704Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-690.518 -642.130Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler138.105 128.426Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi138.105 128.426Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar272.424 -101.056Yabancı Para Çevrim Farkları29.283 20.378Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)311.718 -155.684Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)311.718 -155.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-68.577 34.250Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-68.577 34.250DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-279.989 -614.760TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.608.663 3.420.618Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.608.663 3.420.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845756BIST