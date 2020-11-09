***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat436.266.074 357.201.035 149.387.162 122.090.913Satışların Maliyeti-360.741.661 -300.407.766 -123.732.505 -105.957.562TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.524.413 56.793.269 25.654.657 16.133.351BRÜT KAR (ZARAR)75.524.413 56.793.269 25.654.657 16.133.351Genel Yönetim Giderleri-24.697.090 -22.198.283 -8.423.709 -7.308.540Pazarlama Giderleri-10.093.103 -11.243.282 -3.445.866 -3.823.132Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.427.734 -732.269 -393.779 -289.765Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 41.985.517 14.797.225 23.586.282 1.717.781Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -31.307.798 -15.251.852 -19.512.703 -4.748.695ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.984.205 22.164.808 17.464.882 1.681.000Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler70.953 98.617 0 27.966Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-25.148 0 -24.577 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.030.010 22.263.425 17.440.305 1.708.966Finansman Gelirleri19 18.109.352 8.996.088 11.753.471 6.484.921Finansman Giderleri19 -45.450.951 -17.280.849 -25.187.305 -4.054.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.688.411 13.978.664 4.006.471 4.139.819Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.406.773 -3.047.171 -686.884 -1.091.182Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -5.544.724 -2.420.613 -1.034.055 -207.858Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.137.951 -626.558 347.171 -883.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.281.638 10.931.493 3.319.587 3.048.637DÖNEM KARI (ZARARI)18.281.638 10.931.493 3.319.587 3.048.637Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.281.638 10.931.493 3.319.587 3.048.637Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,00510000 0,00300000 0,00090000 0,00080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.663.550 28.355.563Dönem Karı (Zararı)18.281.638 10.931.493Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.281.638 10.931.493Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.953.369 21.028.088Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.327.916 12.948.004Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -137.937 394.344Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.785.726 1.804.440Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.616.696 2.932.746Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.406.773 3.047.171Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.805 -98.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.960.854 1.173.971Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.100.022 7.494.936Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-141.316 -2.220.911Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.492.336 6.801.024Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.105.769 522.823Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.176.136 -12.004.205Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)284.641 397.715Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-120.701 1.823.712Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)151.516 -1.639.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.613.003 109.262.141 50.300.285Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-63.779.236 -67.175.223Ödenen Temettüler-3.090.639 -15.451.218Ödenen Faiz-3.893.745 -3.325.751YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.692.796 -16.375.287Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi119.226 31.091NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.812.022 -16.344.196DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 43.070.570 40.298.446DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 87.882.592 23.954.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 87.882.592 43.070.570Ticari Alacaklar146.470.625 103.369.606İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-10 2.310.386 2.630.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 144.160.239 100.739.565Diğer Alacaklar3.020 51.364İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.020 51.364Türev Araçlar0 0Stoklar6 98.935.818 90.036.039Peşin Ödenmiş Giderler7 5.814.099 3.494.618Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 487.603Diğer Dönen Varlıklar8 10.152.750 7.192.403ARA TOPLAM349.258.904 247.702.203TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR349.258.904 247.702.203DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412 255Diğer Alacaklar45.690 46.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar45.690 46.007Maddi Duran Varlıklar195.594.376 193.216.455Kullanım Hakkı Varlıkları2.468.764 2.278.785Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.214.720 9.359.166Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.214.720 9.359.166Peşin Ödenmiş Giderler7 432.746 213.712TOPLAM DURAN VARLIKLAR207.756.708 205.114.380TOPLAM VARLIKLAR557.015.612 452.816.583KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar44.796.241 34.583.216İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44.796.241 34.583.216Banka Kredileri4 44.341.883 34.583.216Kiralama İşlemlerinden Borçlar454.358 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 36.713.910 29.147.167İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıKiralama İşlemlerinden BorçlarTicari Borçlar149.663.117 113.608.380İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-10 60.431.718 48.559.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 89.231.399 65.048.517Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.912.501 3.627.860Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerDiğer Sözleşme YükümlülükleriTürev Araçlar0 2.972.201Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar4 0 2.972.201Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.561.862 1.517.348İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 1.042.893 0Kısa Vadeli Karşılıklar5.458.779 2.532.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.306.443 1.437.062Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.152.336 1.095.051Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.926.336 578.992ARA TOPLAM245.075.639 188.567.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER245.075.639 188.567.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar80.779.966 52.109.264İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar80.779.966 52.109.264Banka Kredileri4 78.256.861 49.611.986Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.523.105 2.497.278Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerDiğer Sözleşme YükümlülükleriTürev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 360.109 253.108Uzun Vadeli Karşılıklar14.262.758 12.026.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 14.262.758 12.026.720Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 9.195.718 9.783.179TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.598.551 74.172.271TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER349.674.190 262.739.548ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar207.341.422 190.077.035Ödenmiş Sermaye16 36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)16 -1.108.139 -1.108.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.758.040 31.736.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.758.040 31.736.724Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 37.101.500 37.101.500Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -5.343.460 -5.364.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)195.009 -1.857.063Yabancı Para Çevrim Farkları16 195.009 75.783Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -1.932.846Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)16 0 -1.932.846Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 8.719.132 8.585.861Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları113.495.742 104.194.223Net Dönem Karı veya Zararı18.281.638 12.525.429TOPLAM ÖZKAYNAKLAR207.341.422 190.077.035TOPLAM KAYNAKLAR557.015.612 452.816.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 146.939 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697Transferler2.815.770 33.150.215 -35.965.985 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-651.569 31.091 3.162.954 10.931.493 13.473.969 13.473.969Dönem Karı (Zararı)10.913.493 10.931.493 10.931.493Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-651.569 31.091 3.162.954 2.542.476 2.542.476Kar Payları-15.451.218 -15.451.218 -15.451.218Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -4.489.347 178.030 -1.550.410 8.585.855 104.194.229 10.931.493 185.087.448 185.087.448Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 75.783 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 190.077.035 190.077.035Transferler133.271 12.392.158 -12.525.429 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.316 119.226 1.932.846 0 18.281.638 20.355.026 20.355.026Dönem Karı (Zararı)18.281.638 18.281.638 18.281.638Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.316 119.226 1.932.846 2.073.388 2.073.388Kar Payları-3.090.639 -3.090.639 -3.090.639Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.343.460 195.009 0 8.719.132 113.495.742 18.281.638 207.341.422 207.341.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18.281.638 10.931.493 3.319.587 3.048.637DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21.316 -651.569 412.199 198.773Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.645 -814.462 515.250 248.466Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.329 162.893 -103.051 -49.693Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-5.329 162.893 -103.051 -49.693Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.052.072 3.194.045 2.031.021 2.899.848Yabancı Para Çevrim Farkları119.226 31.091 70.750 -10.455Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.478.007 4.055.069 2.513.168 3.731.158Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.478.007 4.055.069 2.513.168 3.731.158Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-545.161 -892.115 -552.897 -820.855Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-545.161 -892.115 -552.897 -820.855DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.073.388 2.542.476 2.443.220 3.098.621TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.355.026 13.473.969 5.762.807 6.147.258Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.355.026 13.473.969 5.762.807 6.147.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887393BIST