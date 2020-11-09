***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:32
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
436.266.074 357.201.035 149.387.162 122.090.913
Satışların Maliyeti
-360.741.661 -300.407.766 -123.732.505 -105.957.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.524.413 56.793.269 25.654.657 16.133.351
BRÜT KAR (ZARAR)
75.524.413 56.793.269 25.654.657 16.133.351
Genel Yönetim Giderleri
-24.697.090 -22.198.283 -8.423.709 -7.308.540
Pazarlama Giderleri
-10.093.103 -11.243.282 -3.445.866 -3.823.132
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.427.734 -732.269 -393.779 -289.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 41.985.517 14.797.225 23.586.282 1.717.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -31.307.798 -15.251.852 -19.512.703 -4.748.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.984.205 22.164.808 17.464.882 1.681.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
70.953 98.617 0 27.966
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-25.148 0 -24.577 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.030.010 22.263.425 17.440.305 1.708.966
Finansman Gelirleri
19 18.109.352 8.996.088 11.753.471 6.484.921
Finansman Giderleri
19 -45.450.951 -17.280.849 -25.187.305 -4.054.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.688.411 13.978.664 4.006.471 4.139.819
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.406.773 -3.047.171 -686.884 -1.091.182
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.544.724 -2.420.613 -1.034.055 -207.858
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.137.951 -626.558 347.171 -883.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.281.638 10.931.493 3.319.587 3.048.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.281.638 10.931.493 3.319.587 3.048.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.281.638 10.931.493 3.319.587 3.048.637
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,00510000 0,00300000 0,00090000 0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.663.550 28.355.563
Dönem Karı (Zararı)
18.281.638 10.931.493
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.281.638 10.931.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.953.369 21.028.088
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.327.916 12.948.004
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -137.937 394.344
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.785.726 1.804.440
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.616.696 2.932.746
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.406.773 3.047.171
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.805 -98.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.960.854 1.173.971
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.100.022 7.494.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.316 -2.220.911
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.492.336 6.801.024
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.105.769 522.823
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.176.136 -12.004.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
284.641 397.715
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.701 1.823.712
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
151.516 -1.639.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.613.003 109.262.141 50.300.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.779.236 -67.175.223
Ödenen Temettüler
-3.090.639 -15.451.218
Ödenen Faiz
-3.893.745 -3.325.751
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.692.796 -16.375.287
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
119.226 31.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.812.022 -16.344.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 43.070.570 40.298.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 87.882.592 23.954.250
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 87.882.592 43.070.570
Ticari Alacaklar
146.470.625 103.369.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 2.310.386 2.630.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 144.160.239 100.739.565
Diğer Alacaklar
3.020 51.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.020 51.364
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 98.935.818 90.036.039
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.814.099 3.494.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 487.603
Diğer Dönen Varlıklar
8 10.152.750 7.192.403
ARA TOPLAM
349.258.904 247.702.203
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
349.258.904 247.702.203
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412 255
Diğer Alacaklar
45.690 46.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.690 46.007
Maddi Duran Varlıklar
195.594.376 193.216.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.468.764 2.278.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.214.720 9.359.166
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.214.720 9.359.166
Peşin Ödenmiş Giderler
7 432.746 213.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
207.756.708 205.114.380
TOPLAM VARLIKLAR
557.015.612 452.816.583
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.796.241 34.583.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.796.241 34.583.216
Banka Kredileri
4 44.341.883 34.583.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
454.358 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.713.910 29.147.167
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ticari Borçlar
149.663.117 113.608.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 60.431.718 48.559.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 89.231.399 65.048.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.912.501 3.627.860
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
Türev Araçlar
0 2.972.201
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 0 2.972.201
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.561.862 1.517.348
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.042.893 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.458.779 2.532.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.306.443 1.437.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.152.336 1.095.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.926.336 578.992
ARA TOPLAM
245.075.639 188.567.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.075.639 188.567.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.779.966 52.109.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.779.966 52.109.264
Banka Kredileri
4 78.256.861 49.611.986
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.523.105 2.497.278
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
Türev Araçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 360.109 253.108
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.262.758 12.026.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 14.262.758 12.026.720
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 9.195.718 9.783.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.598.551 74.172.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
349.674.190 262.739.548
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
207.341.422 190.077.035
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.758.040 31.736.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.758.040 31.736.724
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 37.101.500 37.101.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.343.460 -5.364.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
195.009 -1.857.063
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 195.009 75.783
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.932.846
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 0 -1.932.846
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 8.719.132 8.585.861
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
113.495.742 104.194.223
Net Dönem Karı veya Zararı
18.281.638 12.525.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
207.341.422 190.077.035
TOPLAM KAYNAKLAR
557.015.612 452.816.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 146.939 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697
Transferler
2.815.770 33.150.215 -35.965.985 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-651.569 31.091 3.162.954 10.931.493 13.473.969 13.473.969
Dönem Karı (Zararı)
10.913.493 10.931.493 10.931.493
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-651.569 31.091 3.162.954 2.542.476 2.542.476
Kar Payları
-15.451.218 -15.451.218 -15.451.218
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -4.489.347 178.030 -1.550.410 8.585.855 104.194.229 10.931.493 185.087.448 185.087.448
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 75.783 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 190.077.035 190.077.035
Transferler
133.271 12.392.158 -12.525.429 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.316 119.226 1.932.846 0 18.281.638 20.355.026 20.355.026
Dönem Karı (Zararı)
18.281.638 18.281.638 18.281.638
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.316 119.226 1.932.846 2.073.388 2.073.388
Kar Payları
-3.090.639 -3.090.639 -3.090.639
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.343.460 195.009 0 8.719.132 113.495.742 18.281.638 207.341.422 207.341.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.281.638 10.931.493 3.319.587 3.048.637
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.316 -651.569 412.199 198.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.645 -814.462 515.250 248.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.329 162.893 -103.051 -49.693
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.329 162.893 -103.051 -49.693
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.052.072 3.194.045 2.031.021 2.899.848
Yabancı Para Çevrim Farkları
119.226 31.091 70.750 -10.455
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.478.007 4.055.069 2.513.168 3.731.158
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.478.007 4.055.069 2.513.168 3.731.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-545.161 -892.115 -552.897 -820.855
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-545.161 -892.115 -552.897 -820.855
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.073.388 2.542.476 2.443.220 3.098.621
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.355.026 13.473.969 5.762.807 6.147.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.355.026 13.473.969 5.762.807 6.147.258
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887393
BIST