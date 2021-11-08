***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat589.032.486 436.266.074 222.879.813 149.387.162Satışların Maliyeti-522.155.761 -360.741.661 -201.663.911 -123.732.505TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.876.725 75.524.413 21.215.902 25.654.657BRÜT KAR (ZARAR)66.876.725 75.524.413 21.215.902 25.654.657Genel Yönetim Giderleri-31.520.847 -24.697.090 -10.333.085 -8.423.709Pazarlama Giderleri-13.116.549 -10.093.103 -4.829.465 -3.445.866Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.736.214 -1.427.734 -898.039 -393.779Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 30.224.189 41.985.517 1.862.699 23.586.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -23.492.138 -31.307.798 -338.138 -19.512.703ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.235.166 49.984.205 6.679.874 17.464.882Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler620.974 70.953 720 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-142.492 -25.148 0 -24.577FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.713.648 50.030.010 6.680.594 17.440.305Finansman Gelirleri20 20.888.344 18.109.352 4.902.668 11.753.471Finansman Giderleri20 -31.392.295 -45.450.951 -8.738.674 -25.187.305SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.209.697 22.688.411 2.844.588 4.006.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.784.011 -4.406.773 -617.040 -686.884Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -4.939.726 -5.544.724 -652.755 -1.034.055Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.155.715 1.137.951 35.715 347.171SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587DÖNEM KARI (ZARARI)12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 18 0,00350000 0,00510000 0,00070000 0,00090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.191.217 22.663.550Dönem Karı (Zararı)12.425.686 18.281.638Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.425.686 18.281.638Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.536.984 27.953.369Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.960.839 14.327.916Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 182.109 -137.937Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.740.094 5.785.726Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.348.412 3.616.696Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.182.332 -438.730Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.530.744 4.055.426Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 3.784.012 4.406.773Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-478.482 -45.805Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-478.482 -45.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.810.730 -18.960.854Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.071.707 -43.100.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler612.665 -141.316Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-35.829.919 -8.492.336Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)220.452 -2.105.769Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler103.831.393 36.176.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.130.304 284.641Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-939.968 151.516Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-912.634 -120.701İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.851.316 -1.613.003Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.151.940 27.274.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -2.856.617 -596.375Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -8.104.106 -4.014.228YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.722.432 -16.469.275Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri639.349 119.914Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.609.579 -16.473.774Verilen Nakit Avans ve Borçlar-7.748.598 -432.746Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-7.748.598 -432.746Alınan Faiz20 996.396 317.331FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.866.723 38.498.521Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 142.642.149 109.262.141Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -69.542.047 -63.779.236Ödenen Temettüler-15.494.346 -3.090.639Ödenen Faiz-4.739.033 -3.893.745YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.335.508 44.692.796Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi315.676 119.226NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.651.184 44.812.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 86.861.874 43.070.570DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 122.513.058 87.882.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 122.513.058 86.861.874Ticari Alacaklar227.329.447 137.889.303İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 23.435 113.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 227.306.012 137.775.892Diğer Alacaklar13.483 7.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.483 7.752Stoklar6 136.474.741 100.192.237Peşin Ödenmiş Giderler6.380.866 5.978.779İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 6.380.866 5.978.779Diğer Dönen Varlıklar15.767.152 11.793.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 15.767.152 11.793.724ARA TOPLAM508.478.747 342.723.669TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR508.478.747 342.723.669DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412 412Diğer Alacaklar0 45.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 45.690Maddi Duran Varlıklar9 200.646.164 200.960.781Kullanım Hakkı Varlıkları1.689.586 2.262.292Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.145.725 9.223.120Peşin Ödenmiş Giderler8.367.712 720.907İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 8.367.712 720.907TOPLAM DURAN VARLIKLAR219.849.599 213.213.202TOPLAM VARLIKLAR728.328.346 555.936.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar46.410.749 40.923.104İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.410.749 40.923.104Banka Kredileri4 46.410.749 40.923.104Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.849.490 36.250.490İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.849.490 36.250.490Banka Kredileri4 72.212.585 36.001.324Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 636.905 249.166Ticari Borçlar240.065.950 136.420.493İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 125.120.349 57.289.998İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 114.945.601 79.130.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 5.368.337 4.238.033Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.413.515 3.066.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.413.515 3.066.916Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 623.852 3.788.232Kısa Vadeli Karşılıklar6.475.707 6.179.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.807.663 3.850.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.668.044 2.328.501Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler451.574 3.329.462İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 451.574 3.329.462ARA TOPLAM374.659.174 234.196.138TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER374.659.174 234.196.138UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar105.896.952 71.387.760İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar105.896.952 71.387.760Banka Kredileri4 104.323.458 68.939.105Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.573.494 2.448.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)718.271 977.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 718.271 977.505Uzun Vadeli Karşılıklar15.967.340 16.116.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 15.967.340 16.116.522Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 9.117.748 9.926.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.700.311 98.407.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER506.359.485 332.604.117ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar221.968.861 223.332.754Ödenmiş Sermaye17 36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -1.108.139 -1.108.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.616.946 36.227.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37.616.946 36.227.858Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)42.291.912 42.291.912Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.674.966 -6.064.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-276.025 -591.703Yabancı Para Çevrim Farkları-276.025 -591.703Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 10.106.818 8.719.132Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları127.203.575 113.495.742Net Dönem Karı veya Zararı12.425.686 30.589.864TOPLAM ÖZKAYNAKLAR221.968.861 223.332.754TOPLAM KAYNAKLAR728.328.346 555.936.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 75.783 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 190.077.035 190.077.035Transferler133.271 12.392.158 -12.525.429 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.316 119.226 1.932.846 0 18.281.638 20.355.026 20.355.026Dönem Karı (Zararı)18.281.638 18.281.638 18.281.638Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.316 119.226 1.932.846 2.073.388 2.073.388Kar Payları-3.090.639 -3.090.639 -3.090.639Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.343.460 195.009 0 8.719.132 113.495.742 18.281.638 207.341.422 207.341.422Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 0 8.719.132 113.495.742 30.589.864 223.332.754 223.332.754Transferler1.387.686 29.202.178 -30.589.864 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.389.088 315.678 0 0 12.425.686 14.130.452 14.130.452Dönem Karı (Zararı)12.425.686 12.425.686 12.425.686Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.389.088 315.678 0 1.704.766Kar Payları-15.494.346 -15.494.346 -15.494.346Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -4.674.966 -276.025 0 10.106.818 127.203.575 12.425.686 221.968.861 221.968.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.389.088 21.316 111.716 412.199Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.736.360 26.645 139.645 515.250Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-347.272 -5.329 -27.929 -103.051Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-347.272 -5.329 -27.929 -103.051Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar315.676 2.052.072 158.446 2.031.021Yabancı Para Çevrim Farkları315.676 119.226 158.446 70.750Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)315.676 119.226 158.446 70.750Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 2.478.007 0 2.513.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -545.161 0 -552.897Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 -545.161 0 -552.897DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.704.764 2.073.388 270.162 2.443.220TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.130.450 20.355.026 2.497.710 5.762.807Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.130.450 20.355.026 2.497.710 5.762.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976102BIST