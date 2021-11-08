***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 23:06
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
589.032.486 436.266.074 222.879.813 149.387.162
Satışların Maliyeti
-522.155.761 -360.741.661 -201.663.911 -123.732.505
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.876.725 75.524.413 21.215.902 25.654.657
BRÜT KAR (ZARAR)
66.876.725 75.524.413 21.215.902 25.654.657
Genel Yönetim Giderleri
-31.520.847 -24.697.090 -10.333.085 -8.423.709
Pazarlama Giderleri
-13.116.549 -10.093.103 -4.829.465 -3.445.866
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.736.214 -1.427.734 -898.039 -393.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 30.224.189 41.985.517 1.862.699 23.586.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -23.492.138 -31.307.798 -338.138 -19.512.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.235.166 49.984.205 6.679.874 17.464.882
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
620.974 70.953 720 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-142.492 -25.148 0 -24.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.713.648 50.030.010 6.680.594 17.440.305
Finansman Gelirleri
20 20.888.344 18.109.352 4.902.668 11.753.471
Finansman Giderleri
20 -31.392.295 -45.450.951 -8.738.674 -25.187.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.209.697 22.688.411 2.844.588 4.006.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.784.011 -4.406.773 -617.040 -686.884
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.939.726 -5.544.724 -652.755 -1.034.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.155.715 1.137.951 35.715 347.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 18 0,00350000 0,00510000 0,00070000 0,00090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.191.217 22.663.550
Dönem Karı (Zararı)
12.425.686 18.281.638
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.425.686 18.281.638
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.536.984 27.953.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.960.839 14.327.916
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 182.109 -137.937
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.740.094 5.785.726
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.348.412 3.616.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.182.332 -438.730
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.530.744 4.055.426
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.784.012 4.406.773
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-478.482 -45.805
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-478.482 -45.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.810.730 -18.960.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.071.707 -43.100.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
612.665 -141.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.829.919 -8.492.336
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
220.452 -2.105.769
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.831.393 36.176.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.130.304 284.641
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-939.968 151.516
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-912.634 -120.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.851.316 -1.613.003
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.151.940 27.274.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.856.617 -596.375
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -8.104.106 -4.014.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.722.432 -16.469.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
639.349 119.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.609.579 -16.473.774
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.748.598 -432.746
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-7.748.598 -432.746
Alınan Faiz
20 996.396 317.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.866.723 38.498.521
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 142.642.149 109.262.141
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -69.542.047 -63.779.236
Ödenen Temettüler
-15.494.346 -3.090.639
Ödenen Faiz
-4.739.033 -3.893.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.335.508 44.692.796
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
315.676 119.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.651.184 44.812.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 86.861.874 43.070.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 122.513.058 87.882.592
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 122.513.058 86.861.874
Ticari Alacaklar
227.329.447 137.889.303
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 23.435 113.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 227.306.012 137.775.892
Diğer Alacaklar
13.483 7.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.483 7.752
Stoklar
6 136.474.741 100.192.237
Peşin Ödenmiş Giderler
6.380.866 5.978.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.380.866 5.978.779
Diğer Dönen Varlıklar
15.767.152 11.793.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 15.767.152 11.793.724
ARA TOPLAM
508.478.747 342.723.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
508.478.747 342.723.669
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412 412
Diğer Alacaklar
0 45.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 45.690
Maddi Duran Varlıklar
9 200.646.164 200.960.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.689.586 2.262.292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.145.725 9.223.120
Peşin Ödenmiş Giderler
8.367.712 720.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 8.367.712 720.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
219.849.599 213.213.202
TOPLAM VARLIKLAR
728.328.346 555.936.871
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.410.749 40.923.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.410.749 40.923.104
Banka Kredileri
4 46.410.749 40.923.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.849.490 36.250.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.849.490 36.250.490
Banka Kredileri
4 72.212.585 36.001.324
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 636.905 249.166
Ticari Borçlar
240.065.950 136.420.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 125.120.349 57.289.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 114.945.601 79.130.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 5.368.337 4.238.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.413.515 3.066.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.413.515 3.066.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 623.852 3.788.232
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.475.707 6.179.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.807.663 3.850.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.668.044 2.328.501
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
451.574 3.329.462
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 451.574 3.329.462
ARA TOPLAM
374.659.174 234.196.138
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.659.174 234.196.138
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
105.896.952 71.387.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
105.896.952 71.387.760
Banka Kredileri
4 104.323.458 68.939.105
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.573.494 2.448.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
718.271 977.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 718.271 977.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.967.340 16.116.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 15.967.340 16.116.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 9.117.748 9.926.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.700.311 98.407.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
506.359.485 332.604.117
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
221.968.861 223.332.754
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.616.946 36.227.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.616.946 36.227.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
42.291.912 42.291.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.674.966 -6.064.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-276.025 -591.703
Yabancı Para Çevrim Farkları
-276.025 -591.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 10.106.818 8.719.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
127.203.575 113.495.742
Net Dönem Karı veya Zararı
12.425.686 30.589.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.968.861 223.332.754
TOPLAM KAYNAKLAR
728.328.346 555.936.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 75.783 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 190.077.035 190.077.035
Transferler
133.271 12.392.158 -12.525.429 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.316 119.226 1.932.846 0 18.281.638 20.355.026 20.355.026
Dönem Karı (Zararı)
18.281.638 18.281.638 18.281.638
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.316 119.226 1.932.846 2.073.388 2.073.388
Kar Payları
-3.090.639 -3.090.639 -3.090.639
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.343.460 195.009 0 8.719.132 113.495.742 18.281.638 207.341.422 207.341.422
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 0 8.719.132 113.495.742 30.589.864 223.332.754 223.332.754
Transferler
1.387.686 29.202.178 -30.589.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.389.088 315.678 0 0 12.425.686 14.130.452 14.130.452
Dönem Karı (Zararı)
12.425.686 12.425.686 12.425.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.389.088 315.678 0 1.704.766
Kar Payları
-15.494.346 -15.494.346 -15.494.346
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -4.674.966 -276.025 0 10.106.818 127.203.575 12.425.686 221.968.861 221.968.861
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.389.088 21.316 111.716 412.199
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.736.360 26.645 139.645 515.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-347.272 -5.329 -27.929 -103.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-347.272 -5.329 -27.929 -103.051
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
315.676 2.052.072 158.446 2.031.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
315.676 119.226 158.446 70.750
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
315.676 119.226 158.446 70.750
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.478.007 0 2.513.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -545.161 0 -552.897
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -545.161 0 -552.897
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.704.764 2.073.388 270.162 2.443.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.130.450 20.355.026 2.497.710 5.762.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.130.450 20.355.026 2.497.710 5.762.807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976102
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