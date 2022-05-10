***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 19:47
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
397.690.403 154.077.720
Satışların Maliyeti
-341.523.661 -134.135.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.166.742 19.942.609
BRÜT KAR (ZARAR)
56.166.742 19.942.609
Genel Yönetim Giderleri
-15.998.134 -9.880.137
Pazarlama Giderleri
-8.821.277 -3.741.751
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.216.711 -878.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 31.944.383 14.822.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -23.509.934 -12.200.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.565.069 8.064.045
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -141.950
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.565.069 7.922.095
Finansman Gelirleri
20 12.468.916 10.414.266
Finansman Giderleri
20 -21.573.156 -11.884.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.460.829 6.452.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.818.167 -972.906
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -7.870.393 -1.497.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.052.226 524.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.642.662 5.479.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.642.662 5.479.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.642.662 5.479.320
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (TL) 18 0,00630000 0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.510.382 42.830.291
Dönem Karı (Zararı)
22.642.662 5.479.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.547.773 10.462.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.892.767 5.449.558
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 266.624 17.525
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.114.153 2.466.645
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.456.063 1.413.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 6.818.166 972.907
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 141.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.566.610 31.460.495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.653.015 -11.469.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.653.556 206.864
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.993.231 -14.580.445
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.910.417 12.694
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.687.543 57.615.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.427.964 983.742
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.513.684 -313.322
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.906.181 539.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.712.597 -1.534.414
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.376.175 47.401.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.366.420 -780.780
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -12.767.787 -3.790.844
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.767.308 -7.550.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.732.546 -7.390.568
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.167.657 -205.813
Alınan Faiz
20 132.895 45.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.923.710 -1.085.530
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 92.522.379 9.328.520
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -63.056.413 -9.817.170
Ödenen Faiz
-6.542.256 -596.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.353.980 34.194.026
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.777.563 173.406
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.576.417 34.367.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 167.357.628 86.861.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 157.781.211 121.229.306
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 157.781.211 167.357.628
Ticari Alacaklar
411.842.003 366.698.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 439.725 202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 411.402.278 366.698.366
Diğer Alacaklar
15.304 17.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.304 17.486
Stoklar
6 284.412.589 204.246.672
Peşin Ödenmiş Giderler
11.840.117 10.285.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.840.117 10.285.326
Diğer Dönen Varlıklar
43.369.161 26.160.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 43.369.161 26.160.484
ARA TOPLAM
909.260.385 774.766.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
909.260.385 774.766.164
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412 412
Diğer Alacaklar
30.000 30.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
9 312.475.131 303.341.562
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.154.422 1.498.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.293.686 9.511.190
Peşin Ödenmiş Giderler
2.438.959 3.736.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.438.959 3.736.509
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.992.205 6.201.417
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
336.384.815 324.319.774
TOPLAM VARLIKLAR
1.245.645.200 1.099.085.938
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
106.413.615 66.070.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
106.413.615 66.070.352
Banka Kredileri
4 106.413.615 66.070.352
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.303.281 116.097.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.303.281 116.097.982
Banka Kredileri
4 137.222.121 116.046.815
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.081.160 51.167
Ticari Borçlar
514.129.116 428.877.880
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 268.664.086 247.835.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 245.465.030 181.042.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 10.000.245 5.572.281
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.501.544 3.576.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.501.544 3.576.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 7.855.778 12.753.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.920.773 7.419.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.440.605 5.892.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 480.168 1.527.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.316.908 820.828
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.316.908 820.828
ARA TOPLAM
794.441.260 641.189.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
794.441.260 641.189.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.472.323 105.552.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.472.323 105.552.210
Banka Kredileri
4 70.820.236 103.555.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.652.087 1.996.758
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
681.410 699.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 681.410 699.841
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.744.035 19.804.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 23.744.035 19.804.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.897.768 126.056.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
892.339.028 767.245.742
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
353.306.172 331.840.196
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
82.036.920 84.991.169
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
82.036.920 84.991.169
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.699.049 91.699.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.662.129 -6.707.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
248.262 -1.529.301
Yabancı Para Çevrim Farkları
248.262 -1.529.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 10.106.819 10.106.819
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
203.379.648 127.203.575
Net Dönem Karı veya Zararı
22.642.662 76.176.073
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
353.306.172 331.840.196
TOPLAM KAYNAKLAR
1.245.645.200 1.099.085.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 8.719.132 113.495.742 30.589.864 223.332.754 223.332.754
Transferler
30.589.864 -30.589.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-289.290 173.406 5.479.320 5.363.436 5.363.436
Dönem Karı (Zararı)
5.479.320 5.479.320 5.479.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-289.290 173.406 -115.884 -115.884
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.353.344 -418.297 8.719.132 144.085.606 5.479.320 228.696.190 228.696.190
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 76.176.073 331.840.196 331.840.196
Transferler
76.176.073 -76.176.073 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.954.249 1.777.563 22.642.662 21.465.976 21.465.976
Dönem Karı (Zararı)
22.642.662 22.642.662 22.642.662
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.954.249 1.777.563 -1.176.686 -1.176.686
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -9.662.129 248.262 10.106.819 203.379.648 22.642.662 353.306.172 353.306.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.642.662 5.479.320
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.954.249 -289.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.692.811 -361.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
738.562 72.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
738.562 72.323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.777.563 173.406
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.777.563 173.406
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.176.686 -115.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.465.976 5.363.436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.465.976 5.363.436
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028860
BIST