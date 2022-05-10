***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat397.690.403 154.077.720Satışların Maliyeti-341.523.661 -134.135.111TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.166.742 19.942.609BRÜT KAR (ZARAR)56.166.742 19.942.609Genel Yönetim Giderleri-15.998.134 -9.880.137Pazarlama Giderleri-8.821.277 -3.741.751Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.216.711 -878.894Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 31.944.383 14.822.488Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -23.509.934 -12.200.270ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.565.069 8.064.045Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -141.950FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.565.069 7.922.095Finansman Gelirleri20 12.468.916 10.414.266Finansman Giderleri20 -21.573.156 -11.884.135SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.460.829 6.452.226Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.818.167 -972.906Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -7.870.393 -1.497.060Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.052.226 524.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.642.662 5.479.320DÖNEM KARI (ZARARI)22.642.662 5.479.320Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.642.662 5.479.320Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (TL) 18 0,00630000 0,00150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.510.382 42.830.291Dönem Karı (Zararı)22.642.662 5.479.320Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.547.773 10.462.100Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.892.767 5.449.558Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 266.624 17.525Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.114.153 2.466.645Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.456.063 1.413.515Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 6.818.166 972.907Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 141.950İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.566.610 31.460.495Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.653.015 -11.469.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.653.556 206.864Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-79.993.231 -14.580.445Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.910.417 12.694Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler85.687.543 57.615.036Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.427.964 983.742Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.513.684 -313.322Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.906.181 539.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.712.597 -1.534.414Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.376.175 47.401.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.366.420 -780.780Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -12.767.787 -3.790.844YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.767.308 -7.550.735Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.732.546 -7.390.568Verilen Nakit Avans ve Borçlar-2.167.657 -205.813Alınan Faiz20 132.895 45.646FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.923.710 -1.085.530Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 92.522.379 9.328.520Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -63.056.413 -9.817.170Ödenen Faiz-6.542.256 -596.880YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.353.980 34.194.026Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.777.563 173.406NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.576.417 34.367.432DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 167.357.628 86.861.874DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 157.781.211 121.229.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 157.781.211 167.357.628Ticari Alacaklar411.842.003 366.698.568İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 439.725 202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 411.402.278 366.698.366Diğer Alacaklar15.304 17.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.304 17.486Stoklar6 284.412.589 204.246.672Peşin Ödenmiş Giderler11.840.117 10.285.326İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 11.840.117 10.285.326Diğer Dönen Varlıklar43.369.161 26.160.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 43.369.161 26.160.484ARA TOPLAM909.260.385 774.766.164TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR909.260.385 774.766.164DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412 412Diğer Alacaklar30.000 30.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.000 30.000Maddi Duran Varlıklar9 312.475.131 303.341.562Kullanım Hakkı Varlıkları3.154.422 1.498.684Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.293.686 9.511.190Peşin Ödenmiş Giderler2.438.959 3.736.509İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 2.438.959 3.736.509Ertelenmiş Vergi Varlığı7.992.205 6.201.417TOPLAM DURAN VARLIKLAR336.384.815 324.319.774TOPLAM VARLIKLAR1.245.645.200 1.099.085.938KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar106.413.615 66.070.352İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar106.413.615 66.070.352Banka Kredileri4 106.413.615 66.070.352Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları138.303.281 116.097.982İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları138.303.281 116.097.982Banka Kredileri4 137.222.121 116.046.815Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.081.160 51.167Ticari Borçlar514.129.116 428.877.880İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 268.664.086 247.835.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 245.465.030 181.042.351Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 10.000.245 5.572.281Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.501.544 3.576.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.501.544 3.576.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 7.855.778 12.753.172Kısa Vadeli Karşılıklar7.920.773 7.419.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.440.605 5.892.235Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 480.168 1.527.685Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.316.908 820.828İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.316.908 820.828ARA TOPLAM794.441.260 641.189.348TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER794.441.260 641.189.348UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar73.472.323 105.552.210İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar73.472.323 105.552.210Banka Kredileri4 70.820.236 103.555.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.652.087 1.996.758Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)681.410 699.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 681.410 699.841Uzun Vadeli Karşılıklar23.744.035 19.804.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 23.744.035 19.804.343TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.897.768 126.056.394TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER892.339.028 767.245.742ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar353.306.172 331.840.196Ödenmiş Sermaye17 36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.108.139 -1.108.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)82.036.920 84.991.169Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)82.036.920 84.991.169Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)91.699.049 91.699.049Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.662.129 -6.707.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)248.262 -1.529.301Yabancı Para Çevrim Farkları248.262 -1.529.301Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 10.106.819 10.106.819Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları203.379.648 127.203.575Net Dönem Karı veya Zararı22.642.662 76.176.073TOPLAM ÖZKAYNAKLAR353.306.172 331.840.196TOPLAM KAYNAKLAR1.245.645.200 1.099.085.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 8.719.132 113.495.742 30.589.864 223.332.754 223.332.754Transferler30.589.864 -30.589.864 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-289.290 173.406 5.479.320 5.363.436 5.363.436Dönem Karı (Zararı)5.479.320 5.479.320 5.479.320Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-289.290 173.406 -115.884 -115.884Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.353.344 -418.297 8.719.132 144.085.606 5.479.320 228.696.190 228.696.190Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 76.176.073 331.840.196 331.840.196Transferler76.176.073 -76.176.073 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.954.249 1.777.563 22.642.662 21.465.976 21.465.976Dönem Karı (Zararı)22.642.662 22.642.662 22.642.662Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.954.249 1.777.563 -1.176.686 -1.176.686Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -9.662.129 248.262 10.106.819 203.379.648 22.642.662 353.306.172 353.306.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.642.662 5.479.320DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.954.249 -289.290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.692.811 -361.613Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler738.562 72.323Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi738.562 72.323Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.777.563 173.406Yabancı Para Çevrim Farkları1.777.563 173.406DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.176.686 -115.884TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.465.976 5.363.436Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.465.976 5.363.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028860BIST