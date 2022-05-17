***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Tarihi 16.06.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Kar dağıtımı hakkında karar alınması.7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi.10 - 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2021 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bak Ambalaj_2021Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı 16 Haziran 2022 tarihinde, saat 10.30'da, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030893BIST