***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı neticesinde Ali Enver BAKİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Sertaç BAKİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Cem BAKİOĞLU ve Bakioğlu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Duygu ÖZERSON ELAKDAR ve Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868459BIST