***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2022 14:18
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.05.2018 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında şirketimize tebliğ edilen davalı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Müdürlüğü'nün temyiz dilekçesi ile davalının İzmir Bölge İdare mahkemesi 3.Vergi Dava Dairesi'nin kararının bozulması için Danıştay'a temyiz kanun yoluna başvurduğunu duyurmuştuk. T.C Danıştay Yedince Daire'nin Esas N 2018/827, Karar No : 2022/505 sayılı kararı ile davalı idarenin temyiz talebini reddederek lehimize olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin 31.01.2018 tarih ve Esas N 2017/2085 Karar N 2018/121 sayılı kararının onanmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013663
BIST
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|KENT
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|% 10,00
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|ULUSE
|93,65
|1.351.650
|% 9,98
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|GEREL
|4,59
|17.914.254
|% 9,81
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|AKFGY
|3,19
|88.933.978
|% 9,62
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|GZNMI
|40,50
|103.330.955
|% 9,34
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|PSGYO
|15,53
|94.367.399
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|CEOEM
|15,93
|56.736.283
|% -9,95
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|KAPLM
|65,90
|25.997.505
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|PKENT
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|33.588.306
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|9.743.309
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|THYAO
|29,38
|1.331.703.186
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|KARSN
|5,63
|1.279.916.843
|% 9,11
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|SISE
|14,64
|1.118.973.874
|% 3,10
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|KRDMD
|15,25
|861.235.856
|% 0,66
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|EREGL
|32,74
|742.628.987
|% 0,12
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|ODAS
|1,90
|608.207.514
|% 5,56
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|KARSN
|5,63
|1.279.916.843
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|EKGYO
|2,40
|388.930.312
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|ZOREN
|1,88
|273.702.396
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|DOHOL
|3,32
|326.631.842
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|Dolar
|14,8249
|14,8318
|% 0,11
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|Euro
|16,3725
|16,3840
|% 0,65
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|Sterlin
|19,3494
|19,4465
|% 0,07
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|Frank
|15,7786
|15,8737
|% -0,04
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|Riyal
|3,9399
|3,9596
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|Altın Ons
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|Altın Gr.
|912
|912
|-4,10
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|Cumhuriyet
|6.042
|6.133
|-73,00
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|Tam
|6.016
|6.166
|-71,80
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|Yarım
|2.908
|2.983
|-34,73
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|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-17,37
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|Gümüş.Ons
|24,62
|24,67
|-0,24
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|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,10
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|B. Petrol
|111
|111
|1,51
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Seans Raporu
14:16
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14:31ISGYO
Yüzde 6.05 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 159, 382 adet işlem
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14:30XU100
Endeks 2, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 16, 349.00 milyon TL de
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14:30IHLGM
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