***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.05.2018 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında şirketimize tebliğ edilen davalı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Müdürlüğü'nün temyiz dilekçesi ile davalının İzmir Bölge İdare mahkemesi 3.Vergi Dava Dairesi'nin kararının bozulması için Danıştay'a temyiz kanun yoluna başvurduğunu duyurmuştuk. T.C Danıştay Yedince Daire'nin Esas N 2018/827, Karar No : 2022/505 sayılı kararı ile davalı idarenin temyiz talebini reddederek lehimize olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin 31.01.2018 tarih ve Esas N 2017/2085 Karar N 2018/121 sayılı kararının onanmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013663BIST