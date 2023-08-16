***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 23:07
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı neticesinde Ali Enver BAKİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Sertaç BAKİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Cem BAKİOĞLU ve Bakioğlu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Duygu ÖZERSON ELAKDAR ve Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186252
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0179
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0718
En Düşük
27,0086
18:0529,6296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1927
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,6296
En Düşük
29,3985
18:051.644,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.644,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.646,69
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
|
|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
|
|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
|
|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0551
|27,0609
|% 0,07
|
|Euro
|29,3010
|29,6296
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,3084
|34,4805
|% -0,15
|
|Frank
|30,6137
|30,7981
|% -0,10
|
|Riyal
|7,1889
|7,2250
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-10,16
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.032
|11.124
|-60,00
|
|Yarım
|5.533
|5.587
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,51
|19,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORCAY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
-
17:58EDATA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 098, 097 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 316 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 134, 316.00 milyon TL de
-
17:55ORGE
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 509 adet işlem