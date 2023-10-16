***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.10.2023 13:55
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Bakanlık Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 36.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 72.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 100.000 100.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 290.000 290.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020 Nâma
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 35.610.000 35.610.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 36.000.000 36.000.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 36.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.10.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz ‘in 21.06.2023 tarih ve 824 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş ve 22.06.2023 tarihinde esas sözleşmenin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Bu kapsamda yapılan başvurumuz Kurul'un 02.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42832 sayılı yazısı ile onaylanmıştı.
SPK izni sonrasında Şirketimiz tarafından esas sözleşme değişikliği için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış, yapılan başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.10.2023 tarih E-50035491-431.02-00089917336 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadili, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 onayli_tadil_metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206726
BIST