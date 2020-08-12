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***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

12.08.2020 20:23
GÜNCEL HABERLER



***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

                   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve Şirket Ana Sözleşmesinin 12. Maddesine uygun olarak,  "Denetim Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması" komitelerine, belirlenen şekilde üye atamasının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Buna göre
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.08.2020 tarihlinde aşağıdaki hususlar hakkında karar almıştır:
 
1.      Denetim Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın ve üyeliğine Duygu ÖZERSON ELAKDAR'ın atanmasına,
 
2.      Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ve üyeliklerine Duygu ÖZERSON ELAKDAR ile Aslı ALTUN 'un atanmasına,
 
3.      Kurumsal Yönetim Komitesinin, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine, üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Duygu ÖZERSON ELAKDAR'ın ve üyeliklerine Sn.Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ile Duygu TUNALIGİL'in atanmasına
 
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868460


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