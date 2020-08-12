***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.08.2020 20:23
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve Şirket Ana Sözleşmesinin 12. Maddesine uygun olarak, "Denetim Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması" komitelerine, belirlenen şekilde üye atamasının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Buna göre
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.08.2020 tarihlinde aşağıdaki hususlar hakkında karar almıştır:
1. Denetim Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın ve üyeliğine Duygu ÖZERSON ELAKDAR'ın atanmasına,
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ve üyeliklerine Duygu ÖZERSON ELAKDAR ile Aslı ALTUN 'un atanmasına,
3. Kurumsal Yönetim Komitesinin, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine, üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Duygu ÖZERSON ELAKDAR'ın ve üyeliklerine Sn.Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ile Duygu TUNALIGİL'in atanmasına
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868460
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0819
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
18:058,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1292
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
18:05454,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 11,28
|Açılış
|: 454,06
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2794
|7,2865
|% 1,14
|
|Euro
|8,5767
|8,6119
|% 1,52
|
|Sterlin
|9,4904
|9,5380
|% 1,27
|
|Frank
|7,9804
|8,0285
|% 1,97
|
|Riyal
|1,9417
|1,9515
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|21,02
|
|Altın Gr.
|455
|455
|12,05
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,33
|
|B. Petrol
|45,44
|45,44
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
-
17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
-
17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
-
17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem