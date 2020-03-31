***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 14:13
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833530
BIST
16:0689.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.399,58
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
16:066,5551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0204
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5522
16:067,1867
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0751
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,1804
16:06338,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,88
|Açılış
|: 338,42
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|ETYAT
|0,99
|2.778.659
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.699.412
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.511.864
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.135.918
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|18.732.141
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,50
|7.086.574
|% -7,59
|
|OSMEN
|6,60
|44.432
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|ECILC
|4,82
|592.399.843
|% 5,24
|
|GARAN
|8,21
|574.234.976
|% 2,11
|
|THYAO
|9,04
|552.558.424
|% 3,67
|
|PGSUS
|34,02
|397.909.581
|% 9,39
|
|ASELS
|23,48
|385.736.923
|% 1,03
|
|ECILC
|4,82
|592.399.843
|% 5,24
|
|IHLGM
|1,05
|119.690.131
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|186.624.725
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,16
|192.336.875
|% 6,93
|
|GUSGR
|2,17
|153.170.893
|% 9,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1070
|8,1476
|% -0,44
|
|Frank
|6,7716
|6,8123
|% -0,87
|
|Riyal
|1,7387
|1,7474
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|-16,87
|
|Altın Gr.
|338
|339
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|27,16
|27,16
|0,74
|