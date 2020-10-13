***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 12:55
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881130
BIST
14:101.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:107,9125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9125
En Düşük
7,8718
14:109,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:10488,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,83
|Açılış
|: 488,39
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KLNMA
|54,25
|4.306.257
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|190.100.240
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.668
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|AYCES
|53,55
|16.990.284
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.189.997
|% -9,99
|
|ODAS
|3,54
|883.650.925
|% 1,43
|
|KERVT
|7,65
|528.713.250
|% -0,65
|
|TUKAS
|12,45
|491.568.170
|% 4,27
|
|ASELS
|18,20
|470.329.486
|% 0,83
|
|TURSG
|6,18
|469.080.705
|% 0,49
|
|ODAS
|3,54
|883.650.925
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,75
|280.437.219
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,82
|284.465.711
|% -1,09
|
|KRDMD
|3,59
|418.166.607
|% 0,28
|
|IHLAS
|1,16
|134.149.342
|% -3,33
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9065
|7,9125
|% 0,30
|
|Euro
|9,3280
|9,3332
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2895
|10,3411
|% 0,16
|
|Frank
|8,6435
|8,6956
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1009
|2,1114
|% 0,23
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-1,80
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|3,33
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|1,61
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,59
|