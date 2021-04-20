***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:02
***BAKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAKAB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929535
BIST
13:481.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:488,1245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0362
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:489,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0571
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:48462,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,55
|Açılış
|: 462,09
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:46
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.407.907
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.902.334
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,11
|8.689.632
|% 6,85
|
|DESA
|15,29
|20.376.896
|% 6,18
|
|FADE
|14,40
|26.012.147
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|13.210.031
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.483.267
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|GARAN
|7,12
|882.186.934
|% 1,71
|
|EREGL
|18,05
|693.959.305
|% -0,61
|
|PETKM
|6,57
|520.343.803
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,23
|433.816.373
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,83
|337.136.789
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|337.136.789
|% -1,61
|
|TSKB
|1,27
|177.634.837
|% -1,55
|
|GARAN
|7,12
|882.186.934
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|249.027.518
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|97.157.531
|% -1,80
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1120
|8,1176
|% 0,36
|
|Euro
|9,7785
|9,7862
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,3046
|11,3613
|% 0,26
|
|Frank
|8,8290
|8,8822
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% 0,31
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|0,59
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,29
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,64
|